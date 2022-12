Caravana de migrantes con más de mil personas cruzó ilegalmente El Paso hacia EEUU (Videos)

Las autoridades migratorias de Estados Unidos están en alerta, luego que un grupo de más de 1.000 personas cruzara ilegalmente desde México por el sector de El Paso, Texas.

De acuerdo con Bill Melugin, reportero de Fox News, esta caravana es la más grande en atravesar la línea limítrofe, entre México y EEUU.

“La Patrulla Fronteriza ahora tiene más de 5,000 bajo custodia y ha liberado a cientos en las calles de la ciudad”, comentó este lunes en su cuenta en Twitter.

BREAKING: A huge migrant caravan of over 1,000 people crossed illegally into El Paso, TX last night, making it the largest single group we have ever seen. The city of El Paso reports Border Patrol now has over 5,000 in custody & has released hundreds to city streets. @FoxNews pic.twitter.com/ewUQX757Lt

— Bill Melugin (@BillFOXLA) December 12, 2022