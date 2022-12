Juan Pablo García: Libertad inmediata para todos los presos políticos

Posteado en: Opinión

En ocasión al Día internacional de los DDHH que se celebra todos los 10 de Diciembre, es propicio recordar la situación que se vive en Venezuela desde que se instaló el régimen criminal hace ya 22 años, encabezado inicialmente por Hugo Chávez Frías y posterior a su muerte el hoy imputado por crímenes de lesa humanidad, Nicolás Maduro Moros. Es así como desde ese entonces los venezolanos hemos sido víctimas de represión, persecución, desapariciones, ajusticiamientos, encarcelamientos ( secuestros), asesinatos entre tantas aberraciónes más. Como olvidar los asesinatos del Capitán de fragata Acosta Arévalo, del General Isaías Baduel, el del Concejal Fernando Albán, Oscar Pérez y sus compañeros de lucha, a los cientos de jóvenes que han asesinado durante las protestas cuando reclamaban por las violaciones de derechos por parte del régimen. Protestas en las que exigían libertad, calidad de vida , exigían presente, futuro. Ante esos movimientos estudiantiles y también de toda una población en general, el régimen no sólo no las aceptó, sino también que actuó con suma violencia y represión, encarcelando y asesinando a muchos.

Ese régimen criminal que hoy encabeza Nicolás Maduro, mantiene encarcelados o mejor dicho secuestrados a más de 250 ciudadanos, civiles y militares, entre ellos se encuentran Javier Tarazona, Roland Carreño, José Eloy Rivas, el Ingeniero Guillermo Zarraga, al coronel García Palomo, al Sargento Mayor de Primera Juan Monasterios, así como al Teniente Coronel Igber Marín Chaparro, a los esposos Marrugo- Delgado a quienes recientemente los acaban de sentenciar a 30 años de prisión sin prueba alguna. todos ellos han sido sometidos a intensas torturas, a tratos crueles e inhumanos, pero también tienen sometidos a miles de ciudadanos a penas restrictivas de libertad como es el caso del Dip Juan Requesens. Así mismo han desaparecido a miles de ciudadanos entre ellos se encuentra Hugo Marino y por lo cual su madre, su esposa e hijos le han preguntado al régimen incontables veces, dónde se encuentra, qué han hecho con él y este se niega a contestar. Como toda tiranía criminal le temen a la verdad, por lo que han cerrado miles de medios de comunicación, persiguen y encarcelan a los periodistas, bloqueando así el derecho humano que tienen los ciudadanos a informarse e informar. Pero a pesar de toda estas barbaridades, de estos delitos atroces que comete el régimen, de estar imputados por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, vemos como líderes que se dicen ser “demócratas ” y dicen defender los derechos humanos les dan un apretón de mano, sonríen con ellos y hasta se sientan a conversar ( negociar- dialogar) llegando al extremo de canjear a rehenes inocentes por criminales ya sentenciados, así como el grave error de aliviar las sanciones impuestas a los funcionarios del régimen precisamente por todos los delitos anteriormente señalados, además del narcotráfico, terrorismo y corrupción.

Ante estas circunstancias la comunidad internacional y esos “líderes que dicen ser demócratas” tienen que entender que no es aliviando las sanciones, ni intercambiando rehenes inocentes por criminales sentenciados, ni estrechando las manos a criminales que se le pondrá fin a esta tiranía criminal, no, así no es, todo lo contrario a estos violadores de de los DDHH, tenemos que rechazarlos, repudiarlos donde se encuentren, denunciarlos donde se tengan que denunciar, y sobre todo profundizar las sanciones impuestas, se tienen que intensificar las presiones a todo nivel, solo así se abre el camino para la expulsión definitiva de esta tiranía sangrienta del poder.

A estos autores de tan abominables crimenes encabezados por Nicolás Maduro, quiero decirles, que así les sonrían, les den apretones de manos, conversen con ustedes con el fin de blanquearlos, es decir del borrón y cuenta nueva, no lo podrán lograr y no podrán lograrlo porqué los crimes de lesa humanidad no prescriben, además de que los continúan cometiendo en contra de los ciudadanos simplemente por disentir, decir la verdad.

Los venezolanos de bien, dentro y fuera de nuestro territorio exigimos la libertad inmediata para todos los presos políticos, civiles y militares ya. Los venezolanos exigimos Justicia, la verdadera, la de la dama ciega, Justicia esta que estoy seguro pronto llegará y tendrán que responder por todos sus delitos cometidos.

Donde hay democracia no existen presos políticos.

Libertad inmediata para todos los presos políticos.