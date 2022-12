Al exfuncionario choro-travesti de Biden lo agarraron “los pacos”… y ahora parece un “tipo serio” (FOTO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Las Vegas publicaron la foto policial del deshonrado exfuncionario de la administración de Biden, Sam Brinton, el miércoles por la tarde después de que Brinton se entregara por cargos de robo.

Daily Wire

Brinton, quien recientemente fue expulsado del Departamento de Energía, fue fichado a fines de la semana pasada por hurto mayor con un valor de entre $1,200 y $5,000 por presuntamente robar equipaje del Aeropuerto Internacional Harry Reid.

Brinton fue liberado más tarde y se le dijo que “no se metiera en problemas”.

La policía de Las Vegas descubrió la semana pasada que Brinton supuestamente robó equipaje en el Aeropuerto Internacional Harry Reid durante el verano porque reconocieron a Brinton cuando vieron informes de los medios que alegaban que estaba involucrado en el robo de equipaje en otro aeropuerto del país.

Los investigadores dijeron que «un adulto blanco que vestía una camiseta blanca con un gran símbolo nuclear atómico con los colores del arcoíris» fue visto en las imágenes de la cámara de seguridad tomando el bolso de la mujer antes de salir del aeropuerto.

“Brinton demostró varios signos de comportamiento anormal mientras tomaba el equipaje de la víctima, que son señales que los sospechosos suelen dar cuando cometen robo de equipaje”, escribieron los investigadores en Las Vegas en su informe. “Específicamente, Brinton sacó el equipaje de la víctima del carrusel y examinó la etiqueta”.

BREAKING: Las Vegas police have released a mugshot of Sam Brinton, an ex-Biden administration official charged with stealing luggage in Vegas and Minneapolis. pic.twitter.com/BAEAtdoNQl

— Alpha News (@AlphaNewsMN) December 14, 2022