Gran final: Argentina vs. Francia, por David Mendoza

La suerte de un Emir

La final del Mundial de Fútbol 2022, tan polémico y cuestionado, tanto por la elección de su sede, así como por algunos eventos que en su desarrollo se han dado, a pesar de la sorpresiva irrupción del seleccionado de Marruecos (plagado de talento y estrellas), terminó presentando una final “pintada” y muy conveniente para los intereses del país anfitrión. De tal manera, que la suerte de Tamim bin Hamad Al Thani (Emir de Qatar) en materia deportiva, será recordada por los siglos de los siglos, y posiblemente se acuñarán frases como por ejemplo: “tienes la suerte de un Emir”. No me extrañaría incluso, que tales eventos para describir su estrella, fueran incorporados a versiones contemporáneas de “Las mil y una noches”.

Elección de la Sede para el mundial 2022

La elección de Qatar como Sede para el Mundial de Fútbol 2022, compitiéndole a EEUU y Canadá (países que presentan un gran crecimiento en el deporte y capacidad organizativa) fue más que criticada. Un país que no tenía ni tiene tradición en este deporte, que no poseía la infraestructura adecuada, que representaba un alto riesgo para lograr los objetivos que se planteaban, era para aquel entonces más que sospechoso. Sin embargo, aquellas sospechas eran acalladas con el argumento (para nada ligero) de la capacidad económica de la cual Qatar disponía para realizar la asombrosa proeza de preparar un mundial desde cero: sin infraestructura, tradición en el deporte o experiencia en tales situaciones. Es así, que el Presidente de la FIFA, Joseph Blatter, el 2 de diciembre de 2010 (doce años antes del mundial) anunciaba que con 14 votos de los delegados Qatar se convertiría en la Sede del Mundial. De nada sirvieron las advertencias de las condiciones de los derechos humanos, las altas temperaturas en verano o la situación geopolítica que para la fecha presentaba.

Casos de corrupción

No han sido pocos los casos de corrupción que se han destapado a raíz de tales acontecimientos. En primer lugar, acusan a Mohamed bin Hamman, quien fuera el directivo del fútbol en Qatar, así como presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, de repartir cifras que rondaban los 3,6 millones de dólares a más de treinta miembros delegados de la FIFA, para lograr los votos necesarios para la candidatura como “País Sede” (reseñado en medios británicos). Así mismo, la renuncia de Blatter en 2015, deja el dedo índice de la culpa sobre la frente del ex estrella de Fútbol y directivo de FIFA, el francés (dato importantísimo) Michael Platini. Según Blatter reseña en su libro, se reunieron el presidente de Francia de la época Nicolás Sarkozy, Tamim bin Hamad Al Thani (Emir de Qatar) y el señalado Platini. “Platini me dijo que Qatar ganaría la elección”. Actualmente, la fiscalía francesa, según reseña el diario “Le Monde”, investiga esta reunión por corrupción, así como la compra de las acciones del equipo Paris Saint Germain (PSG) por parte del gobierno qatarí. El gobierno qatarí es el dueño del equipo más importante y rico de Francia y uno de los más ricos del mundo, y que “casualmente” tiene en su nómina a los dos astros enfrentados en la final (Messi y Mbappé): ¡suerte de Emir!

Y siguen explotando

El diario “El País” reseñó hace menos de una semana que la fiscalía belga investiga “entramado de corrupción y sobornos en el Parlamento Europeo”, financiado por el gobierno qatarí para obtener favores y beneplácitos políticos por parte de dicha institución. Esto es, para lavarse la cara en materia de derechos humanos, entre otros. Estamos en presencia de la más costosa campaña publicitaria que algún país no imperial haya orquestado jamás. Ya hay cinco eurodiputados detenidos por esta razón, entre ellos una eurodiputada en cuyo domicilio encontraron dinero presuntamente proveniente de los sobornos qataríes.

“Les Bleus” Campeones del Mundo

La selección francesa de fútbol ganó por primera vez una copa del mundo en 1998 jugando como Sede. Su segundo título lo consigue en 2018, en el Mundial jugado en Rusia (país actualmente sancionado por FIFA por la invasión a Ucrania); es decir, Francia llega como el actual campeón a defender el título en Qatar, país electo como Sede dada su contribución (la de Francia – al menos política) para tal fin. Por otra parte, debe tomarse en cuanta la sociedad establecida en el capital accionario del equipo de París (el PSG) entre el gobierno de Qatar y Francia. Así mismo, el jugador “emblema” del PSG y de la selección francesa Kylian Mbappé, rechazó una importante oferta del Real Madrid (actual campeón de la Champions league, para quedarse a jugar en Francia con el PSG a solicitud (entre otros) del actual presidente de Francia, el Señor Macrón. Es muy difícil separar el destino y desempeño actual de la selección de Francia de la selección de Qatar como sede para el mundial, así como la cotratación de el mejor del mundo “Messi”, o la retirada del actual balón de oro, el extraordinario y decisivo Karim Benzema “por lesión y cansancio” del mundial, dando espacio al duelo PSG. Quién puede creer que Benzema u otro cualquiera vaya a retirarse tan mansamente de jugar un mundial de fútbol. Esa no la cree nadie.

Se quejaron los jugadores

Algunos jugadores, entre ellos Pepe de la selección de Portugal y ex Real Madrid, dijo “por qué no le dan la copa a Argentina y ya”, quejándose del hecho cierto y razonable de que no debieron poner a pitar a un árbitro argentino el juego de Marruecos vs Portugal, siendo Argentina uno de los países que se mantienen en competencia por la copa. También, el extraordinario volante croata Luka Modric “estuvimos bien hasta el penal que para mí no fue” y continuó señalando el mal arbitraje. Incluso Argentina, se quejó del arbitraje en el polémico partido contra Países Bajos, condimentado por Van Gaal (Dt. de Países Bajos y ex Dt. de Barcelona FC, donde maltratara a Juan Román Riquelme, entre otros) en la previa. La factura pendiente a Juan Román Riquelme, Leo Messi la saldó celebrando frente a Van Gaal como lo hiciera Riquelme frente al para entonces directivo de Boca Juniors, el ex presidente argentino Mauricio Macri: al estilo “topo Gigio”

Andá pa´allá bobo: No lo aplaudo, pero lo entiendo. Mucha provocación de Países Bajos.

Argentina vs Francia: Argentina.

Lo Mejor: Luka Modric abrazando a su “hijo” Rodrigo luego de la eliminación de Brasil y el yerro del penal.

Propuesta: Un mundial de los que no clasifican al mundial a partir de 2026 cada 4 años.

