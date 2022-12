“Me negué”: Comenzó a trabajar de escort y le hicieron un pedido que lo desconcertó

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Transcurría parte de su vida trabajando con números. Tenía aquello que podría catalogarse como un típico empleo de oficina, donde pasaba tiempo sentado. Su exnovia logró, sin desearlo, que él se levantara de esa silla para siempre y empezara a ofrecer otro tipo de servicios.

Por: Clarín

Un hombre se cansó de su puesto laboral, renunció y pronto decidió dedicarse a ser escort. Tras dar a conocer su historia, reveló cuál fue el pedido más extraño que le hicieron en los casi 10 años de antigüedad en el rubro.

Un cambio de rumbo

Ryan James tiene 34 años, reside en Australia y hasta 2013 se dedicaba al mundo de las finanzas. “Comencé a salir con una chica que me contó sobre su pasado de escort. Luego de 12 meses juntos, ella optó por regresar a esa vida”, declaró en el podcast “I’ve Got News For You”, difundido por el medio local News.com.au.

En aquel momento, hace casi 10 años, esa iniciativa de su pareja parece haberlo inspirado. Además, James no estaba contento con su empleo. “No me gustaba mucho mi trabajo en esa época. Así que pensé: ‘Sabes qué, voy a intentarlo también’. Esto sucedió en 2013 y desde entonces no he vuelto atrás”, dijo el australiano, oriundo de Sídney.

