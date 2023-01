¿Accidente u homicidio? El extraño caso de una carro Tesla rescatado desde el fondo de un acantilado (Videos)

El conductor de un Tesla que cayó 250 pies desde un notorio acantilado de California el lunes fue arrestado, luego de que las autoridades dijeran que intencionalmente condujo por el borde con su esposa y sus dos hijos dentro del automóvil.

Por NY Post

Traducción libre de lapatilla.com

Dharmesh Patel, un médico de 41 años de Pasadena, será acusado de intento de asesinato y cargos de abuso infantil una vez que salga del hospital, dijo la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado.

“Los investigadores de CHP trabajaron durante toda la noche entrevistando a testigos y reuniendo evidencia de la escena”, dijo la patrulla de carreteras en un comunicado. “Con base en la evidencia recopilada, los investigadores desarrollaron una causa probable para creer que este incidente fue un acto intencional”.

Patel, su esposa, Neha, y sus hijos, una niña de 7 años y un niño de 4 años, sobrevivieron milagrosamente después de que el automóvil eléctrico se salió de la parte notoriamente peligrosa de la Pacific Coast Highway conocida como “Devil’s Slide”. alrededor de las 10:50 am del lunes.

El vehículo aparentemente volcó varias veces antes de detenerse sobre sus ruedas.

Patel figura como radiólogo en el Centro Médico Providence Holy Cross en el área de Mission Hills en Los Ángeles, informó KABC .

“El Centro Médico Providence Holy Cross está profundamente entristecido al enterarse de un incidente de tráfico que involucró a uno de nuestros médicos y su familia. Estamos extremadamente agradecidos de que no haya heridos graves”, dijo el hospital al medio en un comunicado el martes.

“No responderemos más, ya que este incidente está bajo investigación”, agregó.

Los investigadores aún no han determinado en qué modo de conducción estaba el Tesla, incluso si tenía activada la función de piloto automático, pero no creen que el modo haya contribuido al accidente, informó CBS News .

“Esta sigue siendo una investigación en curso y no se está divulgando más información en este momento”, dijo CHP.

Cal Fire rescuers saved two adults and two minors from a Tesla crash after the vehicle veered off a cliff in California on Monday. “We were actually very shocked when we found survivable victims in the vehicle,” Battalion Chief Brain Pottenger said. pic.twitter.com/gQaoseRMdu

— Newsweek (@Newsweek) January 3, 2023