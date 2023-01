Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven: Ninguna Ley es efectiva si no tiene reglamento

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El presidente de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), Juan Ángel De Gouveia, señaló que este 5 de enero se cumplen 16 años de haberse aprobado la Ley para Personas con Discapacidad en Venezuela, y que actualmente no cuenta con un reglamento para que la misma sea efectiva.

“En Venezuela se aprobó la Ley para Personas con Discapacidad desde el año 2007, sin embargo han pasado 16 años y esta aún no tiene reglamento para su efectivo cumplimiento con este sector de la sociedad”, dijo De Gouveia.

Agregó que en abril de 2021 fue aprobado en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica para las Personas con Discapacidad, con base a lo establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), sin embargo, a la fecha no se ha sabido más nada al respecto.

“También tenemos conocimientos que desde la Asamblea Nacional de Nicolás Maduro, se están realizando una serie de proyectos de leyes para personas con discapacidad de manera separada, así como la Ley Especial para Trabajadoras y Trabajadores con Discapacidad, lo cual nos parece un tanto descabellado, considerando que dentro de un mismo instrumento jurídico se debe contemplar todas las discapacidades y los derechos y deberes de las mismas”.

El presidente de Consorven consideró innecesario tantas leyes, si la que en teoría está vigente no cuenta con su reglamento. “Si han pasado 16 años y esta Ley no tiene reglamento, ¿cuántos años irán a pasar para elaborar los reglamentos de todas las leyes que quieren hacer?”. Cuestionó.

En ese sentido alegó que los perjudicados son las Personas con Discapacidad, ya que se encuentran en un limbo jurídico. “Por eso observamos con preocupación que se siguen cometiendo injusticias con las Personas con Discapacidad, “donde sus derechos son constantemente vulnerados sin respuesta ni solución alguna”.

Recomendaciones del Comité CDPD-ONU

Juan Ángel De Gouveia recordó que durante el Examen que hiciera la Organización de Naciones Unidas (ONU) al Estado venezolano en materia del cumplimiento de los establecido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité evaluador sacó a colación la falta de reglamente de la Ley para Personas con Discapacidad (2007) y en ese sentido mostró preocupación por la falta de reglamentación y que la propuesta de Ley Orgánica para la Protección, Atención y Dignificación de las Personas con Discapacidad siga en discusión.

“El Comité recomienda al Estado que asegure que cualquier revisión de su legislación esté en conformidad con los principios consagrados en la Convención y en consonancia con el modelo de discapacidad basado en los derechos humanos y que contemple de forma transversal los derechos de las personas con discapacidad, así como la participación activa de organizaciones de personas con discapacidad en todas las etapas de la discusión y redacción, sin que medie la condición de afiliación política”.

Así mismo, de Gouveia mencionó el caso de una persona con discapacidad motora, quien denunció en redes sociales que un conductor de Metrobús en La Rinconada (Caracas) no quiso prestarle la colaboración para subirse a la unidad de transporte, presuntamente porque la silla de ruedas no era plegable. “Entre las preocupaciones del Comité, se encuentra la falta de un Plan Integral de Accesibilidad al entorno físico, a la información, a las comunicaciones y al transporte”.

Con relación a ese caso, recordó el Artículo 5 de la CDPD donde habla de Igualdad y no discriminación. “En su momento el Comité CDPD-ONU manifestó que Venezuela no cuenta con una ley y un mecanismo de identificación y sanción de actos de discriminación hacia las personas con discapacidad, que contemple medidas de prevención, seguimiento, sanción y reparación integral, incluida la no repetición de actos discriminatorios; así como la obligación de proporcionar ajustes razonables, no se encuentre incluida de forma transversal en su legislación, la poca aplicación de estos ajustes y que no se reconozca su denegación como una forma de discriminación”.

Finalmente, el presidente de Consorven informó que entre los datos recogidos por la organización que dirige, durante el año 2022 se registraron 290 casos de violación de Derechos Humanos de las personas con discapacidad en Venezuela.

Nota de prensa