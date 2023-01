Ucrania califica de “hipocresía” el alto el fuego de la fuerzas rusas ordenado por Putin

Se trata del primer alto el fuego desde el inicio de la ofensiva en Ucrania, el 24 de febrero de 2022

Un asesor de la presidencia ucraniana, Mijaílo Podoliak, calificó el jueves de “hipocresía” el anuncio ruso de un alto el fuego en Ucrania con motivo de la Navidad ortodoxa y pidió a las tropas de Moscú que abandonen el país.

“Primero. Ucrania no ataca territorio extranjero y no mata civiles. Como lo hace la federación rusa. Ucrania destruye solo miembros del ejército de ocupación en su territorio”, sentenció Podoliak.

“Rusia debe abandonar los territorios ocupados, solo entonces habrá una ‘tregua temporal’. Guárdense su hipocresía”, escribió en Twitter.

AFP

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.

— ??????? ??????? (@Podolyak_M) January 5, 2023