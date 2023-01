De Caracas a New York: Actor venezolano interpreta a Emilio Estefan en un destacado musical en Broadway (Entrevista)

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento, Titulares

El teatro musical de Broadway ha sido durante mucho tiempo una parte importante de la cultura estadounidense y ha contribuido a la diversidad cultural a través de la inclusión de historias y personajes latinos en sus producciones. Algunos ejemplos de musicales de Broadway con temática latina incluyen “West Side Story”, “In the Heights” y “On Your Feet!”; y ha sido precisamente este último musical el que le ha abierto la puerta a un joven actor venezolano en el distrito de Manhattan de norte a sur de la ciudad de New York.

“On Your Feet!”, es un musical de Broadway basado en la historia y música del famoso dúo de música latina Gloria y Emilio Estefan. La obra cuenta la historia de cómo Gloria y Emilio se conocieron, se enamoraron y construyeron sus carreras en el mundo de la música. Samuel Garnica, un periodista caraqueño egresaso de la Universidas Católica Andrés Bello, logró obtener el papel principal (interpreta a Emilio Estefan) en esta majestuosa obra y combinando sus grandes dotes en la danza, el canto y la actuación, ha logrado una maravillosa interpretación, la cuál ya ha comenzado a dar de que hablar en la industria del teatro.

La inclusión de estas historias y personajes latinos en el teatro musical de Broadway ha permitido a los espectadores de diferentes orígenes culturales verse representados en el escenario y ha contribuido a una mayor comprensión y aceptación de la diversidad cultural en la sociedad en general. Samuel, como actor, ha pidido dar a conocer a todo Estados Unidos, sobre todo a la población joven a uno de los legados más importantes de nuestra música latina. Teniendo en cuenta todo esto, hemos podido entrevistarlo y enterarnos de como ha sido todo este proceso de convertirse en una estrella de Broadway.

¿Cuáles fueron tus primeros inicios en el teatro?

SG: Yo me gradué en la Universidad Católica Andrés Bello como comunicador social mención audiovisual, pero me uní al grupo de teatro de la Católica que se llama TUCAB (Teatro UCAB) y fue allí cuándo me fui acercando más al trabajo de tablas -a nivel teatral- de la mano del profesor José Rafael Briceño que era el subdirector en ese momento, también de la mano de Ana O’Callaghan que era también parte de la directiva y de Virginia Ponte que es una de las figuras de teatro más importante de la universidad. Después de eso, me vine a New York a estudiar inglés, no vine en aras de buscar algo respecto a mi carrera, el plan inicial era irme a México o España, pero cuando llegué acá me di cuenta que había una comunidad fuerte de teatro hispano y empecé a tocar puetas y gracias a Dios comenzaron a abrirse. Logré hacer varias horas de teatros con Repertorio Español, con Teatro SEA y luego logré conectarme con otros grupos de teatros que desarrollaban obras de teatros en inglés.

¿Por qué decidiste ser actor?

SG: Yo caígo en el cliché de muchos, yo cuándo salí del colegio quería estudiar muchas carreras, de hecho comencé estudiando electricidad y después quería estudiar Telecomunicaciones. Era muy apacionado por muchas carreras y encontré que en la actuación tenía la posibilidad de poder ejecutar toda esta gama de profesiones que me llamaban la atención a través de personajes y de todo este universo de personajes que viven estos importantes oficios. Pero, eso fue el pensamiento en un principio, pero cuándo comencé a ver la actuación como una profesión más seria, me di cuenta del carácter transformador que puede tener una obra de teatro, el impacto que puede generar cuándo se acaba la obra y cuándo dejas la audiencia emocionada o incómoda con el tipo de mensaje que pueda dejar. Creo que eso me motivó a hacer teatro y a darle mucho más fuerza a mi carrera como actor.

La migración venezolana a Estados Unidos ha sido un fenómeno que ha estado en curso durante varias décadas, con un aumento significativo en la cantidad de venezolanos que han emigrado a Estados Unidos en los últimos años debido a la crisis económica y política en Venezuela. Los venezolanos han emigrado a Estados Unidos por diversas razones, incluyendo la búsqueda de oportunidades económicas y de empleo, en el caso de nuestro querido Samuel fue por estudio. Ahora, ya radicado en territorio estadounidense, quizás la nueva cultura del sueño americano a podido de alguna manera cambiar la percepción de vida de cada quien.

¿Cómo fue tu proceso de adaptación en EEUU?

SG: Mi proceso de adaptación en los Estados Unidos, fue complejo y turbio, me vine con mi VISA de estudiante, a estudiar inglés, mi inglés era muy básico. Nos venimos mi novia en ese momento ahora mi esposa, pensamos que si queríamos ser más competitivos en el área laboral en otros países teníamos que aprender inglés y decidimos que Nueva York era una buena oportunidad. Como todo migrante, me tocó hacer trabajos y oficios nada relacionados en mi carrera, desde delivery hasta dishwasher, ayudante de cocina, mesonero, etc. El clima también fue algo a lo que tuvimos que adaptarnos, nosotros venimos de un clima maravilloso en Venezuela que muchas veces lo damos por sentado, pero ya cuándo vives afuera, lo extrañas. Esas dos cosas sumadas con la barrera del inglés, fueron tres cosas importantes.

El canto y la actuación son dos disciplinas artísticas que a menudo van de la mano en el teatro musical. Los actores en un musical a menudo deben cantar como parte de sus papeles y deben tener habilidades de canto y actuación para poder interpretar adecuadamente sus personajes. En algunos casos, los actores en un musical pueden ser seleccionados principalmente por sus habilidades vocales y luego deben desarrollar sus habilidades de actuación a través de la práctica y el ensayo. En el caso de Samuel, ya tenía estas dos cualidades.

Ambas disciplinas requieren mucha dedicación. ¿Que supone para ti que tiene más reto de preparación… ser cantante, actor o ambos?

SG: La preparación para ser cantante y actor son iguales y yo he encontrado la manera de que sean complementario a través del teatro musical. Yo, siendo un poco sincero conocí el teatro musical cuando llegué a Nueva York, hasta entonces estaba más entocado en el teatro dramático, experimental o comedia, pero no en teatro musical, pero ya viviendo acá pude tomar un poco el trabajo que ya había hecho respecto a la música -tuve un proyecto musical durante años que me permitió agarrar un poco de universidad en tarima- y eso me permitió tener un poco más de confianza en el trabajo en escena, cantando. Cuando lo crucé con mi trabajo de actuación, cruce ambas disciplinas, para mi fue como dos fuerzas hicieran explosión de manera positiva. La disciplina y constancia es mi bandera principal y eso lo he desarrollado en ambas expresiones artísticas.

Los latinos han tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento en los últimos años y han contribuido a la diversidad cultural en este campo. Se han producido muchas películas, programas de televisión y obras de teatro que cuentan historias y presentan personajes latinos, y muchos artistas latinos han ganado reconocimiento y éxito en el mundo del entretenimiento.

¿Que podrías decir tú al respecto de esta gran hazaña?

SG: Efectivamente creo que de hace un tiempo para acá la pespectiva con respecto al mercado latino ha sido mayor y creo que son por varios elementos. Hay un mercado latino más pudiente hoy en día que viene de un proceso o movimiento migratorio y eso ha permitido quizás que casas productoras se enfoquen en producciones que respondan a estas necesidades. Pero también, viene por la evolución que han tenido los estereotipos, antes se centraba las historias solamente en el migrante que venía sin educación, que venía a hacer trabajos de oficios y ya hoy día hay una segunda generación de hispanos que están teniendo otras oportunidades gracias a esa primera generación. Universidades, carreras e inversiones y eso ha hecho que el mercado rompa un poco los estereotipos, todavía es una carrerra que apenas está comenzando, pero siento que tiene tiene una curva que se proyecta en buen sentido. Por otro lado, también ha sido muy importante el papel que juegan las organizaciones que se ha mantendo activas en pro de mantener estos derechos de tener espacios en el mercado y en la industria. Yo soy voluntario de una organización de acá que se llama HOLA (Organización Hispana de Actores Latinos), una organización que se especifica en la lucha por los derechos de los actores hispanos en la industria del entretetimiento.

Eres parte importante del On Your Feet National Tour -y actualmente interpretar a Emilio Estefan. ¿Cómo lo lograste?

SG: Llegué al tour de On Your Feet viniendo de un proceso previo en inicios del 2022, se abrió la convocatoria para el estreno mundial de este show en español. Primera vez que se hacía a nivel mundial y yo audicioné en el mes de enero. Pero audicioné para otro papel que no fue el de Emilio, audicioné para el papá de Gloria, con la suerte de que cuando fui a la primera audición pues me hicieron el “Callback”, el segundo llamado de convocatoria, luego que haces la primera audición y me dijeron que querían que audicionara para el papel de Emilio, pasó este segundo filtro, luego hubo un tercer filtro en Washington, donde ellos hicieron casting y en un mes me llamaron para esa esa producción que duró un mes en Washington DC y fue excelente, fue una producción maravillosa además de que rico poder hacer musical en español, cosa que, que, que es poco poco común. Ya terminando este proyecto, se abre la convocatoria para hacer el national tour de el show,el segundo tour nacional de Broadway de la obra musical y allí audicioné también -el director era el mismo- pero nos tocó a mi ya mi compañera (que interpreta a Gloria) nos tocó audiocinar de nuevo. Me ofrecieron el papel y bueno desde entonces ha sido maravilloso proceso totalmente diferente.

Investigando un poco, logramos ver que que te gustan los géneros musicales, pop, jazz, latin jazz, salsa, merengue, balada romántica. Siendo ya un profesional en el área musical y actoral.

¿Se te hizo fácil interpretar al maestro Emilio Estefan o tuviste que buscar algo distinto para el papel?

SG: Pues para interpretar a Emilio, hice uso de mi experiencia como cantante, mi pasión por la música latina, eso en principio me ayudó muchísimo, esta obra como tal demanda mucho ese espacio. Creo que me ayudó muchísimo a interpretar no solamente el personaje sino mi trabajo como actor en la obra. Encontré muchas cosas en común entre Emilio y yo, ambos somos migrantes, los dos compartimos un objetivo y eso me inspira. Ellos (Gloria y Emilio) no solos e encargaron de construir una carrera para ellos, sino que una vez que lograron llevar la música más allá de sus fronteras, construyeron puentes para que otros artistas pudieran hacer lo mismo. Como ser humano es una de las cosas que me proyecto a futuro y es poder apoyar a artistas en mi país, en Venezuela, poderle dar oportunidades en un futuro.

Emilio Estefan es conocido por su pasión y dedicación a la música y su capacidad para producir y promover exitosamente a artistas y grupos de música. También es conocido por ser un líder y un visionario en la industria de la música latina, y ha trabajado incansablemente para promover la diversidad y la inclusión en el mundo de la música.

¿Conoces personalmente a Emilio Estefan?

SG: Sí, conocí a Emilio, conocí a Emilio en la función en Washington y fue maravilloso, fue una experiencia inolvidable. Vengo estudiando a este personaje desde hace meses y yo lo sentía muy cercano, muy cercano y tenerlo enfrente y cuando subió a la tarima, la metáfora que tengo era así como cuando una enorme ola llega y te llena de esta energía y de esta de esta camaradería, él para mí es como un tío, muy cercano, muy humano y, muy auténtico.

¿Hay más proyectos personales para ti?

SG: Por ahora voy a estar enfocado en esto de en el proyecto de On Your Feet , sigo trabajando en paralelo en como voice over para varias marcas y audicionando también, yo creo que ya a principios del 2023 comenzaremos a proyectar lo que pasará después de mayo con nuevos proyectos, nuevas audiciones y seguir trabajando para el resto del año 2023. Ojalá y el tour se extienda más, ojalá después de mayo, pero bueno, ya eso será otra historia en el momento que se, que se confirme. Lo que sí estoy trabajando en unos proyectos personales, grabar unos proyectos musicales y lanzarlos, pero están muy crudos todavía.

Para finalizar, en Venezuela hay muchos jóvenes con ganas de triunfar en el mundo del espectáculo sea en la música, cine, televisión y en el teatro, como tú.

¿Qué mensaje esperanzador les dejas?

SG: A los artistas venezolanos que están en la música, el teatro y la televisión les dejo este mensaje. Cuando me mudé a New York vi algo que me encantó fue poder ver que en nuestro país se hacen cosas tan maravillosas de tanta calidad y a veces nos enfocamos mucho en consumir o adorar a lo que lo que pasa afuera y creo que el potencial y el valor que tenemos como artistas en nuestro país es enorme. Tiene un peso muy valioso, prepararse, prepararse, prepararse. Esto es como ser un atleta de alto rendimiento. Y así como los jugadores de alto rendimiento se preparan, también los artistas debemos hacerlo. Yo comparo mi carrera como si fuese un atleta de alto rendimiento, si vemos a figuras del deporte, Messi y a Cristiano en fútbol, esa gente dedicó su tiempo y esfuerzo a hacer lo que son hoy y eso también debe pasar nuestro trabajo en nuestro oficio es prepararse como actor, es leer muchísimo, es buscar la manera de seguirte preparando y valorar lo que tenemos, porque es enorme.)