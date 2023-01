G3 o los apocalípticos mentecatos, por Gustavo Tovar-Arroyo @tovarr

Posteado en: Opinión

Inexplicable

No se comprende tanta mediocridad y desatino, tan poco amor propio y tanta torpeza, tanta traición y mala leche, lo que habría podido significar la victoria más grande de la libertad en Venezuela desde la Independencia ha derivado en uno de sus más inconcebibles fracasos. Y no es que seamos ineptos, porque no lo somos, hay gente brillante entre nosotros, sin embargo es inexplicable lo qué nos pasó y nos pasa. Inexplicable.

Este nuevo fracaso político molesta no por sus protagonistas (el liderazgo opositor es patético), sino por nuestro pueblo, su agobiante frustración.

Somos —los venezolanos— los pordioseros de América.

Incomprensión

No sé si los niveles de imbecilidad se han desatado con el chavismo, no sé si toda la oposición esté manipulada o comprada (como dicen), no sé si simplemente los altísimos niveles de inmoralidad nos abruman y embotan al punto de la máxima idiotez y parálisis, pero no hay explicación, simplemente no puede ser que todo lo hagan mal, que no tomemos ni una decisión medianamente coherente o sabia. No, no puede ser.

He escrito que nuestra antropología es pirata, bucanera, ratera, pero también he sostenido que hay venezolanos ilustrados, sabios, insignes.

Coño, ¿en el siglo XXI dónde demonios están?

Incertidumbre

Soy injusto, sí sé dónde están, porque me he topado venezolanos excelsos por donde voy: Praga, París, Quito, México, Buenos Aires, Sao Paolo, Madrid, Miami, Boston, los he visto, los he tocado, los he admirado, muchos, muchísimos brillan en diferentes ámbitos, son referencia mundial. Mi duda va más bien hacia el actual liderazgo político opositor: ¿dónde nafragó su lucidez?, ¿qué les pasa?, ¿por qué tan poca visión?, ¿por qué?

Íbamos tan bien con la presidencia interina de Juan Guaidó, habíamos acorralado a la tiranía y nosotros mismos lo aniquilamos. ¿Mediocres o infames?

Es tan enano eso que llaman G3, tan enano.

Insensatez

En una decisión de escándalo bíblico, un machista y estólido G3 selecciona y usa sin vergüenza ni escrúpulo a tres mujeres en el exilio para sustituir a Guadió, una de ellas muy respetada: Dinorah Figuera, a los otras dos diputadas (Auristela Vásquez y Marianela Fernández) no las conozco, pero el que vivan en el exilio las acredita y honra, algo importante habrán hecho para que la tiranía las persiga.

Sin embargo, el G3 a conveniencia y de modo vejatorio las ha convertido en tres manipulables y decorativos jarrones chinos que desde el destierro “enfrentarán” a la tiranía.

Nunca en política la mujer fue tratada —maltratada— tan como objeto.

Inexcusable

No dudo de las credenciales morales e intelectuales de las diputadas, en el caso de Dinorah sé que las tiene, lo que me parece bochornoso es que las usen y humillen de manera tan inexcusablemente ruin y vergonzosa por cobardía. Como el G3 no se atreve a dar la cara, después de señalar que el interinato no servía para nada, que no tenía poder, que era inútil y obsoleto, sin estupor colocan a tres mujeres para dirigir la “inutilidad”

¿En serio? ¿No son capaces de darse cuenta de su cinematográfica torpeza? ¿Se puede ser tan apocalípticamente mentecato? Sí, sí se puede, ahí está el G3 para mostrarlo.

Si quieres ser como ellos, apóyalos. Y Venezuela seguirá de ruina en ruina.

Si quieres que algo cambie, mándalos al carajo.

Es vital…