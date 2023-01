El día que Paulo Dybala rechazó comprarse un Ferrari y le dio una lección de vida a Tomás Rincón (VIDEO)

Posteado en: Deportes, Titulares

Una anécdota de Paulo Dybala se hizo viral en las últimas horas después de que el talentoso futbolista se haya consagrado campeón del mundo Argentina. Su excompañero, el venezolano Tomás Rincón, hizo un breve relato sobre la enseñanza de vida que le dio “la Joya” cuando fueron compañeros en la Juventus.

Por TN

Todo ocurrió en el año 2017. Rincón, que había tenido dos grandes temporadas en Genoa, fue comprado por la Vecchia Signora y aprovechó para comprarse una Ferrari. Cuando llegó al club con su lujoso auto, se encontró con un joven Dybala que, a pesar de tener 21 años, lo hizo reflexionar con una enseñanza de vida.

“A mí toda la vida me gustaron los Ferraris y me dije a mí mismo, si algún día yo llego a firmar un contrato con alguno de los equipos importantes del mundo, Real Madrid, Barcelona, Manchester, Juventus, Milán, ahí me voy a dar el gusto de comprarme un Ferrari, tiene que ser ese el premio”, confesó Rincón en entrevista con Irrael Gómez.

Luego, el venezolano manifestó que pudo cumplir ese sueño cuando fue traspasado a la Juventus: “Más que una cosa material yo lo veía como un sueño, y cada vez que lo veía ahí parado, yo decía: ‘Lo logré’”. Hasta que un día, cuando llegó con su Ferrari a una práctica en la Vecchia Signora, se encontró con Dybala. La Joya estacionó, se bajó de su “lindo auto deportivo” y comenzó a elogiar el Ferrari.

“Le di la llave, lo prendió, lo aceleró, y yo me quedo mirándolo, porque Dybala en la Juventus ya era la máxima estrella, quizá el jugador que más cobraba. Y yo le dije, ‘¿Qué estás esperando? ¿Cuándo te lo vas a comprar?’”, contó el vinotinto.

Ahí llegó la respuesta del argentino que lo marcó: “Ya llegará mi momento. Cómo me voy a presentar aquí con un Ferrari a los 21 años donde está Gigi Buffon, Dani Alves, donde hay gente que ganó campeonatos del mundo, que ganó Champions League, y yo soy un carajito. No me puedo permitir presentarme con una Ferrari”, señaló.

Aquí el Video