Docentes zulianos salieron a las calles este #9Ene: inician el 2023 con salario de un dólar diario

El Sindicato del Magisterio Zuliano denuncia las precarias condiciones de los maestros en el país.

Corresponsalía lapatilla.com

Un profesional de la educación grado III, con ocho años de experiencia devenga como salario 30 dólares por mensuales.

Gualbeto Mass y Ruby, líder sindical, dijo a lapatilla.com que pese a este paupérrimo salario, las clases se iniciaron este lunes #9Ene.

Así mismo, informó que comenzarán una serie de asambleas para informar a la comunidad estudiantil sobre el pésimo salario y buscar soluciones a las delicadas condiciones de infraestructura de las instituciones educativas.

Otro grupo de educadores decidieron protestar en la plaza Bolívar de Maracaibo para denunciar que el salario no les alcanza ni para comprar un par de zapatos nuevos.

“Dónde queda la presencia y el ejemplo del maestro, que debemos ir a clases con zapatos rotos e igual la ropa. Nos amenazaron del ministerio que si nos paramos, tendríamos sanciones morales y administrativas. No nos interesa, porque igual el salario que tenemos es de hambre“, dijo una maestra.

Randy Peña es docente de primaria y dijo que la vocación la mueve más que la razón.

Este lunes acudió a su aula a dictar clases. Gana un dólar diario y gasta uno y medio en pasaje. Se preguntó para qué trabaja.

“Sigo viniendo a dar clases, porque mis cuatro hermanos están fuera del país y me giran dinero. Si no fuera así, sería imposible. También me pongo la mano en el corazón, porque no hay docentes. Cómo vamos a salir de esta crisis si no estamos formando niños. No critico a quienes abandonen las aulas, nadie trabaja de gratis como pretende el gobierno nacional”, acotó.