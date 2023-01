Nuevo estudio revela que los Tiranosaurios pudieron ser tan inteligentes como esta especie moderna

Las películas nos han mostrado al Tyrannosaurus rex como un depredador temible y agresivo, pero no especialmente inteligente. Un nuevo estudio publicado en The Journal of Comparative Neurology muy bien podría cambiar ese mito por una idea aterradora: los Tiranosaurios pudieron ser tan inteligentes como los primates modernos.

Por: Gizmodo

El problema con los dinosaurios es que los tejidos blandos como el cerebro raramente sobreviven al proceso de fosilización. ¿Cómo estimar entonces lo inteligentes que eran estos animales? La principal autora del estudio, la neurocientífica Suzana Herculano-Houzel ha recurrido a los parientes vivos más cercanos a aquellas criaturas: las aves.

La expresión “Cabeza de Chorlito” hace mucho tiempo que dejó de tener sentido. A día de hoy sabemos que el cerebro de las aves modernas cuenta con un densa población de neuronas que les dotan de una considerable capacidad cognitiva.

Herculano-Houzel explica que todo es una cuestión de proporcionalidad. Si las aves modernas son tan inteligentes como para fabricar y usar herramientas, sentir empatía hasta el punto de indignarse, o entender el concepto de cero, es lógico pensar que sus parientes extintos y mucho más grandes pudieran ser incluso más capaces solo por el enorme tamaño de sus cavidades cerebrales.

It's officially news: T. rex had baboon-like numbers of brain neurons, which means it had what it takes to build tools, solve problems, and live up to 40 years, enough to build a culture! Paper is just out in J Comp Neurol. Reality was actually MORE terrifying than the movies! pic.twitter.com/6HafJVHQlk

— Suzana Herculano-Houzel (@suzanahh) January 5, 2023