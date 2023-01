Golden Globes 2023: Las celebridades en la alfombra roja

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Esta noche, se transmiten en vivo la 80ª edición de los Golden Globes desde el Beverly Hilton de Beverly Hills, California. El evento llega tras una pausa, ya que recordemos que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) (que selecciona a los nominados y ganadores de la noche) fue acusada de errores financieros y éticos. Con información de El Farandi

Entre otras cosas, se acusa a la HFPA de hacer negocios por cuenta propia, y también se le ha reprochado la continua falta de diversidad en sus listas de nominados.

No obstante, este año, el anfitrión de los Golden Globes 2023 será el cómico Jerrod Carmichael, ganador de un Emmy por su especial de HBO Rothaniel y también como el protagonista de la comedia The Carmichael Show.

Entre los principales nominados de la noche figuran Ana de Armas (Blonde), Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once), Cate Blanchett (Tár) y Viola Davis (The Woman King), entre muchos otros.

Sin embargo, poco antes de entrar en la ceremonia y recoger sus galardones, las estrellas acudirán a la alfombra roja con sus mejores galas. Al fin y al cabo, los Globos de Oro tienen una larga trayectoria en el mundo de la moda, por sus glamurosos vestidos de gala (aunque, dado el extraño clima de este año, será interesante ver cómo se visten las estrellas).

