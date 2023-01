Olga Tañón se sincera sobre la parálisis que sufrió en su adolescencia (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Durante una sesión de maquillaje y peinado, la reconocida cantante puertorriqueña Olga Tañón (55) comentó el grave padecimiento que vivió cuando solo tenía 17 años y del cual le quedó algún rastro en su cuerpo, del que pocos se han dado cuenta.

Por Lalfan

En un video publicado recientemente en su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Basta Ya decidió frenar las críticas de las personas que la señalan no saber maquillarse las cejas. Fue entonces que aseguró que en su adolescencia sufrió de una parálisis fácil, dejándole un poco afectado uno de sus ojos.

“Se me paralizó toda una parte de la cara. No me lo sé hacer (maquillar)… Hay gente que a veces dice; ‘oye abre más un ojo que el otro’. Miren, a veces no puedo, porque bien quedé yo, pero tengo a mucha gente que conozco, no precisamente amistades, que han padecido de parálisis facial y se han quedado completamente afectados, y que no han vuelto a cerrar un ojo. Eso es terrible”, mencionó la también llamada “Mujer de fuego”.

La artista continuó manifestando que tras la parálisis debió realizarse un procedimiento médico, que incluía inyecciones de vitaminas y terapias para retomar el control de los músculos faciales y así recuperarse de los efectos sufridos durante ese periodo de tiempo, ya que según explicó no podía ni hablar ni tomar líquidos.