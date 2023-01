Revocan la deportación de un condenado por violación y robo en Suecia porque su país es peligroso para vivir

Majd Shhada, quien llegó a Suecia como refugiado en 2018, acumuló cargos por violación, robo y abuso de drogas.

Un tribunal de distrito en Suecia rechazó deportar a un refugiado sirio condenado por delitos de diferente gravedad alegando que su vida podría correr peligro de regresar a su país natal, informan medios locales.

Majd Shhada llegó a Suecia como refugiado en 2018 y durante su permanencia en el país europeo acumuló al menos ocho cargos por delitos como violación, robo y abuso de drogas. Estuvo bajo custodia policial en repetidas ocasiones por agredir y abusar de su pareja. La mujer estuvo hospitalizada varias veces por sus heridas, pero el acusado logró evadir la cárcel porque la víctima acudía en su defensa pese a las agresiones sistemáticas.

La última vez que se repitieron los actos de violencia, agentes encontraron a la mujer gravemente magullada, su domicilio destrozado y a Shhada gritando y agresivo. La joven fue internada en una clínica y aseguró que solía ser golpeada con tanta violencia que temía por su vida. Además, se supo que estaba embarazada, posiblemente como resultado de abusos sexuales.

