Cuál son las etapas del duelo tras una ruptura de pareja representadas en las canciones de Shakira

El lanzamiento de su última canción, SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53, ha hecho arder las redes sociales por los dardos a su ex, Gerard Piqué.

En cualquier caso, aprovechamos el revuelo causado con la última canción de Shakira para repasar cuáles son, según los psicólogos, las etapas por las que se pasa después de una ruptura de pareja y cómo superarlo. El orden de las fases no tiene que ser necesariamente el orden que se muestra, cada persona es un mundo y es común saltarse o retroceder de etapa durante el proceso.

Por El Español

Etapas tras una ruptura de pareja

1. Conmoción

El impacto de una ruptura está asociado con el dolor, la desorganización y la confusión. No está mal intentar reflexionar sobre las causas de la ruptura y es natural sentir la necesidad de entender qué salió mal. Sin embargo, suele ser una etapa desconcertante.

Monotonía, un dolor incrustado en el pecho

La canción de Monotonía, estrenada hace tres semanas, habla desde la fase de la pena o conmoción, pero también desde la culpa y la resignación. Vamos por partes. No hay más que ver la estética del vídeoclip para ver que Shakira se representa como a alguien que le han roto y aplastado (literalmente) el corazón. Llora, le hacen un agujero en el pecho, camina por las calles buscando de nuevo su órgano vital mientras la gente lo pisotea mientras camina, según reseña Público.

2. Negación

La conmoción y la negación están hechas la una para la otra y en muy fácil entrar en una espiral de recuerdos, de disección de detalles de cosas que te dijo o que hizo en las que crees ver que no todo está perdido.

3. Negociación

Esta fase es determinante en el proceso porque puede suponer una recaída o una reconciliación, a veces, en un intento por hacer que todo funcione mejor, la pareja puede comenzar a negociar. Por eso, es mejor no intentar negociar hasta que pase un tiempo prudencial para evitar una nueva discusión que puede suponer una recaída.

4. Ira

Una vez superadas las tres fases anteriores lo normal es que la realidad de la ruptura se convierta en una nueva normalidad que, puede suceder, no sea de tu agrado y esto te enfade. Ya sea por mentiras, infidelidades o, incluso, porque crees que pudiste hacer algo mal y culparte a ti misma, lo mejor es vivir la emoción pero ser capaz de salir de este momento tóxico lo antes posible.

5. Depresión

Tras la ira suele ser cuando se abre paso al verdadero proceso de duelo. En este momento es donde empiezan a aflorar los verdaderos sentimientos de tristeza y dolor. Poco a poco se va aceptando la realidad, aunque cueste y sea dura.

6. Aceptación

El momento de la luz al final de túnel, la realidad empieza a tener un lado más positivo e, incluso, veas las ventajas de estar soltera de nuevo. Vuelves a disfrutar de la vida y de los que te rodean.

Te felicito.

En colaboración con el reguetonero Rauw Alejandro, un tema que habla de una traición, es la aceptación que lo suyo ya no tiene arreglo y el enojo de darte cuenta de todo lo que viviste, de todo lo que dejaste pasar, parte de la letra dice:

“Por completarte me rompí en pedazos

Me lo advirtieron pero no hice caso

Me di cuenta que lo tuyo es falso

Fue la gota que rebasó el vaso

No me digas que lo sientes

Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes”