“Siempre lo hago”: Descubrió una costumbre que es de “mala educación” en EEUU y quedó impactada (VIDEO)

#stitch with @jeronimoooo0000 yup, if you ever had a meeting with me… I’m the gross bugger girl ?? Spaniards if you’re coming to the US don’t forget this one #culturalshock loool #livingabroadlife #españolesporelmundo #expats #españatiktok?? #spaniardsinusa #españolaeneeuu #livingintheusa #culturalshocks #movingabroad #americanculture

? original sound – Aghata