La película para los amantes de los perros que es furor en Netflix

Netflix estrenó recientemente la película “Dog Gone”. que cuenta con las actuaciones estelares de Rob Lowe y Johnny Berchtold, y está dirigida por el reconocido cineasta Stephen Herek.

Por: Clarín

La película está basada en la novela “Dog Gone: A Lost Pet’s Extraordinary Journey and the Family Who Brought Him Home”, de Pauls Toutonghi, publicado en 2016.

¿De qué trata “Dog Gone”?

La historia sigue a un padre y su hijo, que deben reconstruir su relación después de que su amado perro se pierde en los Senderos de los Apalaches.

El encargado de adaptar la historia original a la gran pantalla es Nick Santora, productor de las series “Prison Break” y “Law and Order”.

La duración aproximada de la película es de 1 hora y 35 minutos, teniendo en cuenta los créditos finales.

