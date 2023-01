Tormenta solar azotará la Tierra con efectos visibles por 48 horas

El 14 de enero, las líneas de campo magnético alrededor de AR3182, una de las varias manchas solares que se encuentran actualmente en el “astro rey”, entraron en erupción liberando una eyección de masa coronal (CME), según Space Weather, lo que provocará en los próximos días una tormenta solar.

Por: El Diario NY

El plasma de alta velocidad del Sol está actualmente corriendo a través del Sistema Solar interior hacia la Tierra. La mayor parte no llegará a nuestro planeta, pero la ola de partículas rozará nuestro planeta en los próximos días.

Los efectos de la tormenta solar se experimentarán principalmente el jueves 19 y el viernes 20 de enero.

El aumento de partículas cargadas conducirá a una mayor actividad auroral durante esos tres días, según la Universidad de Alaska.

En Estados Unidos, una aurora boreal podría verse en la parte baja del horizonte tan al sur como Seattle, Des Moines, Chicago, Cleveland y Boston.

Confirmed: NOAA & NASA predictions agree a coming #solarstorm will graze Earth by Jan 19. Slow traffic in the solar wind ahead will likely cause a pileup before the storm so effects begin Jan 18. #Aurora possible to mid-latitudes. #HF & #GPS signal disruptions on the nightside. pic.twitter.com/tC688quwMn

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) January 15, 2023