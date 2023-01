Las primeras imágenes de la entrevista de Ghislaine Maxwell en prisión

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ghislaine Maxwell, miembro de la alta sociedad que solía frecuentar a miembros de la realeza, presidentes y multimillonarios, y terminó condenada el a 20 años de prisión por ayudar al millonario Jeffrey Epstein a abusar sexualmente de niñas, dio su primera entrevista grabada en video para la TV británica.

Por Infobae

La entrevista completa se emitirá el próximo lunes 23 de enero a las 19 (hora del Reino Unido) en un programa especial -Ghislaine Behind Bars” (Ghislaine, tras las rejas)- en Talk TV, el canal de Rupert Murdoch. Sin embargo, este domingo, se conoció una delanto en el que se la ve por primera vez hablando a cámara.

En los poco más de 30 segundos difundidos, Maxwell defiende a su amigo, el príncipe Andrés, e intenta desvincularlo de Virginia Guiffre, la mujer que lo acusó de violación cuando aún era menor de edad.

La foto de la pareja que circuló por el mundo, que al parecer fue tomada en marzo de 2001 en el apartamento de Maxwell, fue facilitada por la Guiffre a The Mail on Sunday en febrero de 2011.

Según declaró Guiffre, que fue obligada a tener relaciones sexuales con el Príncipe cuando tenía 17 años, después de haber sido traficada por el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, que en 2019 fue encontrado muerto en su celda de la prisión.

En la reveladora entrevista, que se emitirá en el programa de Jeremy Kyle, Maxwell niega todo: “No tengo ningún recuerdo de que se conocieran. Y no creo que esa foto sea real. Es falsa. No creo que sea real ni por un segundo, de hecho estoy seguro de que no lo es”.

Y agrega que nunca ha habido un original, “no hay ninguna fotografía”.

La entrevista se produce en un momento en que el Príncipe Andrés va a lanzar un dramático intento de anular el acuerdo multimillonario que alcanzó con Guiffre en un intento de conseguir que se retractara de sus acusaciones de agresión sexual y, posiblemente, obtener una disculpa. El Duque de York ha tomado medidas después de que Guiffre retirara el año pasado su demanda contra el antiguo abogado de Epstein, Alan Dershowitz, a quien también acusó de agresión sexual, admitiendo que “puede haber cometido un error” al identificarle.

Maxwell, la hija del magnate de la prensa británico Robert Maxwell, cumple una condena de 20 años por conseguir chicas para su difunto amante y delincuente sexual Jeffrey Epstein, que fue encontrado muerto en su celda de la prisión en 2019. La sentencia fue el signo de puntuación en un juicio que exploró los sórdidos rituales de una poderosa pareja depredadora que cortejaba a los ricos y famosos mientras atraían a niñas vulnerables de hasta 14 años y luego las explotaban.

La Justicia norteamericana llegó a la conclusión de que Epstein abusó sexualmente de niñas cientos de veces durante más de una década, pero que no podría haberlo hecho sin la ayuda de Maxwell, su compañera de mucho tiempo y ex novia, quien también participó de los abusos en algunas ocasiones. El jurado la condenó a Maxwell a 20 años de cárcel por tráfico sexual, transportar a un menor para participar en actos sexuales ilegales y dos cargos de conspiración.

“Eran socios en el crimen juntos y abusaron de estos niños juntos”, afirma la sentencia, llamando a Maxwell “una persona que era indiferente al sufrimiento de otros seres humanos”.

La jueza calificó los delitos de Maxwell de “abominables y depredadores” y dejó claro que aunque “Epstein fue central en este esquema criminal, Maxwell no está siendo castigada en su lugar ni en su representación, sino que lo está siendo por su conducta”.

El multimillonario financiero se suicidó en la cárcel en agosto de 2019 cuando esperaba a ser juzgado por estos delitos. Según la fiscalía, durante una década, Maxwell ayudó, facilitó y participó en el abuso de menores por Jeffrey Epstein, ayudándole a reclutar, atraer y abusar de jóvenes que sabían que tenían menos de 18 años.

Ghislaine Maxewell Interview: In an upcoming interview with @TalkTV Maxwell denies that Prince Andrew ever met Virginia Giuffre.

Even in prison she is still protecting the rich and powerful men that she trafficked young girls to! Who else is she protecting? #GhislaineMaxwell pic.twitter.com/VB3KdJKWOc

— Oli London (@OliLondonTV) January 22, 2023