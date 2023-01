Milagro en Nueva York: Captan el regreso de delfines a aguas urbanas del río Bronx (VIDEO)

A falta de nieve, la naturaleza ha compensando a Nueva York con otro regalo: los delfines han vuelto a las aguas de la ciudad de manera natural y en pleno invierno, en lo que parece ser un milagro ecológico.

Por El Diario NY

“Es cierto: ¡se vieron delfines en Bronx River esta semana! Ésta es una gran noticia: muestra que el esfuerzo de décadas para restaurar el río como un hábitat saludable está funcionando. Creemos que estos delfines encontraron naturalmente su camino hacia el río en busca de peces”, comentó el Departamento de Parques de NYC al presentar un video de los mamíferos marinos avistados.

“¡Le animamos a darle la bienvenida a estos delfines al Boogie Down! Asegúrese de que estén cómodos durante su visita dándoles espacio y no molestándolos”, agregó NYC Parks en Twitter.

Por lo general, según los expertos no se ven delfines dentro de los límites de NYC, mucho menos en el río junto al Parque Starlight. “Esto es muy indicativo de la mejora de la calidad del agua en el río Bronx”, dijo Adriana Caminero, guardabosques del Departamento de Parques.

Según Caminero, los esfuerzos realizados desde la década de 1970, cuando el Congreso aprobó la ley de agua limpia, están dando resultado. También “vemos focas, lo cual es otra señal de la mejora en la calidad del agua aquí”.

Dr. Howard Rosenbaum, director del Programa de Gigantes Oceánicos de la Sociedad de Conservación de la Vida Silvestre (Wildlife Conservation Society) y científico del Acuario de Nueva York, explicó que al parecer estos delfines visitantes de la ciudad llegaron al sistema fluvial desde el océano y lucían cómodos al nadar. “No veo ningún signo de angustia para estos animales en este momento. Pero queremos vigilar eso”, citó Fox News.

It’s true—dolphins were spotted in the Bronx River this week! This is great news—it shows that the decades-long effort to restore the river as a healthy habitat is working. We believe these dolphins naturally found their way to the river in search of fish.

(Video: Nick Banco) pic.twitter.com/40ZNgBjJZs

— NYC Parks (@NYCParks) January 19, 2023