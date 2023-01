Tragedia en el hipismo: Venezolano falleció tras terrible accidente al montar un caballo en Florida

El aprendiz Daniel Quintero murió como resultado de un accidente de entrenamiento este 21 de enero en Tampa Bay Downs, según un comunicado de la pista de Oldsmar, Florida. Quintero, aspirante a jinete, tenía 19 años.

Por Blood Horse

Según Marty McGee del Daily Racing Form, Quintero estaba montando un caballo para el entrenador Robert Werneth.

Fuentes en el lugar informaron que Quintero tenía los pies fuera de las cadenas cuando el caballo salió disparado en sentido contrario en la pista, chocando con un galope que se aproximaba. Se dijo que Quintero murió instantáneamente por el impacto. Ambos caballos y el otro jinete salieron ilesos del desafortunado incidente.

“Daniel era un joven inteligente”, dijo Sydney Fried, un jinete de ponis en Tampa Bay Downs. “Él no sabía mucho inglés, pero eso no le impidió intentar aprender más cada día. Siempre estaba atento a todo lo que le rodeaba. Nunca dudó en hacer cualquier pregunta y una vez que obtuvo la respuesta, aprendió muy rápido”.

Quintero, nativo de Venezuela, no había estado montando en Tampa Bay Downs por mucho tiempo y había viajado hacia el norte después de galopar por un breve tiempo en el Centro de Entrenamiento de Palm Meadows en Boynton Beach. Fried conoció a Quintero en Palm Meadows en diciembre pasado.

Exercise rider Daniel Quintero, 19, died as a result of a training accident this morning at Tampa Bay Downs. The entire racetrack community expresses its condolences to his family members and friends. The track will observe a moment of silence at 12:20 p.m. in honor of Quintero.

