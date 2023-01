La serie de The Last of Us tendrá segunda temporada

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Si estás viendo y disfrutando de la serie de The Last of Us en HBO, te tenemos buenas noticias. La cadena de televisión (y también streaming) ha anunciado que la serie ha sido renovada para su temporada 2, lo que significa que al menos un año tendremos que ver cómo Joel y Ellie sufren en medio del apocalípsis fúngico, lleno de seres horribles como los clickers y muchos humanos malvados.

Por: Gizmodo

Y no debería sorprendernos la noticia. Si bien HBO está pasando por un momento turbio en el que muchos de sus proyectos están siendo cancelados, incluso cancelando el estreno de películas después de que ya están grabadas, hay series que están siendo un éxito rotundo. Una de ellas fue La Casa del Dragón, que se convirtió en uno de los estrenos más vistos de la plataforma. Ahora es el turno de The Last of Us, que cada episodio ha acumulado millones de espectadores tanto en HBO como en la plataforma HBO Max (su primer episodio ya lleva unos 22 millones de espectadores desde su estreno el 15 de enero).

Los creadores de la serie ya comentaron al respecto de la renovación: “Estoy honrado y francamente abrumado de que tantas personas han decidido ver y conectar con esta versión del viaje de Ellie y Joel, al igual que de trabajar con con Craig Mazin [el otro creador de la serie y guionista principal], con nuestro elenco increíble y con HBO”, dijo Neil Druckmann, cocreador de la serie y director de los juegos en los que se basa. “¡Ahora tendremos el placer de hacerlo de nuevo en la temporada dos! En nombre de todos en Naughty Dog y PlayStation, ¡gracias!”

