Sin pelos en la lengua: Diosa Canales dice que Olga Tañón es “demasiado falsa”

En días recientes, en una entrevista brindada al programa «Sábado en la Noche», la polémica vedette venezolana Diosa Canales arremetió, nuevamente, por el regreso de la cantante Olga Tañón a Venezuela.

Con información de El Farandi

Es importante destacar que, durante el mes de octubre de 2022, ante la confirmación del concierto de Tañón en Venezuela, Canales aprovechó la oportunidad para criticarla por haber dicho, anteriormente, que no visitaría nuevamente Venezuela hasta que el chavismo saliera del país y terminar haciéndolo.

«Olga Tañón es un tema de que ella no sabe ni siquiera dónde se metió (…). Me parece demasiado falsa. Esa es mi opinión. No me ha desbloqueado y tampoco me interesa que lo haga«, manifestó, con aparente seguridad de sus palabras.