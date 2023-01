Testimonio clave destapó ante Fiscalía secreto de Valentina Trespalacios: “Le pidió mil dólares”

Posteado en: Actualidad, Sucesos

El asesinato de la DJ Valentina Trespalacios continúa generando bastante consternación en el país, después de que apareció sin vida el pasado 22 de enero al interior de una maleta en un contenedor de basura del barrio Versalles, ubicado en la localidad de Fontibón.

Por semana.com

SEMANA conoció recientemente en exclusiva que John Poulos, como fue identificado el novio de la víctima y principal sospechoso de su muerte, tenía planeado el crimen desde hace tiempo.

Los investigadores del caso enfatizaron en este medio que el hombre habría actuado solo y que no tenía ningún cómplice. No obstante, aseguraron que este contrató a un detective privado para que siguiera a la reconocida DJ debido a que tenía sospechas de que le era infiel.

De acuerdo con la Fiscalía General, el hombre al que le pagó por acechar a la joven descubrió que esta se fue de viaje, aparentemente romántico, con otro sujeto a Aruba, por lo cual regresó a Bogotá a confrontarla.

Una de las mejores amigas de Valentina confirmó igualmente ante el ente investigador que la joven sí estuvo con otro hombre en la isla caribeña. Incluso, indicó que tenían una relación sentimental.

“Ella me contó que había conocido a John por internet hace un año. El tipo le mandaba dinero todas las semanas por intermedio de una empresa. Yo veía la relación de ellos muy bien, muy normal. Supe que él vino a Colombia, según eso a vivir con ella, eso me lo contó el ‘amante’ de ella, Santiago. El apartamento que alquiló John venía amoblado”, indicó inicialmente.

Luego, precisó: “John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí, ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”.

La mujer recalcó finalmente en la Fiscalía que el estadounidense había contratado un investigador privado para que la siguiera y que Trespalacios sabía de la existencia de ese detective.

“Poulos le revisaba los amigos que ella tenía en Instagram, miraba a quién seguía, él una vez nos mandó a seguir con un investigador privado. Él mismo le dijo a ella que había contratado un investigador”, concluyó.

Tras el impacto mediático que ha tenido este caso, el Instituto de Medicina Legal entregó este jueves el dictamen final sobre las causas que le provocaron la muerte a la joven DJ. Asimismo, señaló que esta presentaba múltiples golpes en su rostro y cuerpo.

La entidad, de igual manera, manifestó que todo indica que Valentina Trespalacios fue atacada mientras estaba dormida, deducción a la que llegaron los forenses debido a la ropa interior con la que fue encontrada.

“Presentaba marcada congestión y edema facial, además de signos de traumas múltiples contundentes, dispersos en los antebrazos y la región sacra. Se observaron, de igual forma, hematomas en la mucosa labial y mejillas. El cadáver se encontraba dentro de una maleta de viaje plastificada de color azul, que estaba adecuadamente embalada en una bolsa plástica de color blanco, y se encontraba correctamente rotulada. No presentaba signos de atención médica”, dice el informe.

Cabe recordar que el Instituto de Medicina Legal aseguró en el primer reporte que la muerte de la joven DJ fue violenta, tipo homicidio. Además, explicó que esta recibió varios golpes sucesivos y contundentes.

Adicionalmente, la entidad afirmó que la víctima fue brutalmente agredida antes de ser estrangulada, debido a que su cuello fue presionado fuertemente con una cuerda, lo que le impidió respirar.

Laura Hidalgo, madre de la reconocida artista, manifestó en Vicky en Semana que John Poulos parecía una persona tranquila y comprensiva, pero que constantemente peleaban con su hija debido a que era bastante celoso. Asimismo, explicó que se obsesionó con la colombiana.

“Ella era una niña hermosa, extrovertida y amorosa. Él fue la última persona que la vio con vida y no tenía que hacerle daño. Si tuvo celos por algo, pues era una niña muy hermosa y sonriente, no debió hacerle daño. Solo debió alejarse y ya. Él no se veía una persona agresiva, era muy tranquilo. Se obsesionó mucho con mi hija”, puntualizó Hidalgo.

Los investigadores de la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá reiteraron en SEMANA que el extranjero dejó entrever sus intenciones desde que aterrizó en la capital colombiana, puesto que el funcionario de la empresa que le alquiló el carro aseguró que el estadounidense venía a Colombia con la firme convicción de sorprender a su novia en la mentira.

“Yo tengo una novia aquí, pero sé que me está engañando y la voy a descubrir”, le dijo Poulos al hombre, quien le estaba completando los formularios para el alquiler del vehículo.