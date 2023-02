Maestros de Monagas siguen resteados contra los salarios de hambre del chavismo

Los reclamos al régimen chavista por parte de los maestros no cesan en Maturín, y es que una vez más el gremio educativo salió a las calles a protestar por salarios dignos y beneficios laborales. Con pancartas, pitos, banderas y consignas, los educadores expresaron otra vez lo que vienen exigiendo desde hace casi un mes.

Corresponsalía lapatilla.com

Los maestros dejaron claro que no quieren bonos, sino sueldos que los dignifiquen, ya que insisten en que estos pagos no tienen ninguna incidencia en sus prestaciones sociales.

“El docente sale a la calle por la difícil situación económica que están viviendo con estos salarios de hambre que estamos percibiendo. Muchos están pasando trabajo en los hospitales, porque no tienen cómo costear un tratamiento para una enfermedad. Es una situación crítica la que están sufriendo. No es posible que los maestros tengamos que tener tres o cuatro trabajos para sobrevivir, y un profesional así no rinde en las aulas y eso afecta la educación del país”, dijo Luis Guédez, profesor estadal.

Por su parte, Francys Rengel, docente activa, señaló que el gremio educativo se mantiene en las calles exigiendo mejoras en sus salarios y beneficios laborales. Rechazó que el régimen pretenda imponer bachilleres y otras personas no preparadas para impartir clases en escuelas y liceos.

“Estamos haciendo valer nuestros derechos constitucionales y laborales para exigirle al Ejecutivo Nacional que se restablezcan las primas y los bonos, así como el pago del 280% de la segunda contratación colectiva única y unitaria, y que se le garantice la calidad de vida a los educadores. No cualquiera pueda ejercer la docencia, si no está preparado en materia psicológica, filosófica y didáctica. Así como el docente no puede ejercer la Medicina, no puede venir alguien sin preparación a querer dar clases”, puntualizó Rengel.