Respuesta de Laura Bozzo a Osmel Sousa dejó “loco” a más de uno

Entretenimiento

Luego de que Osmel Sousa le respondió a la presentadora Laura Bozzo por un comentario que hizo sobre la participación del “Zar de la Belleza” en La Casa de los Famosos 3, la peruana no dudó en reaccionar al respecto.

Por Revista Ronda

“Laura Bozzo, que comentó en un programa sobre mí: ‘yo quiero verlo a él cuando pase una semana’ y querida, ya llevo dos y mira, estoy dominando la situación, cosa que no hiciste tú”, expresó el cubano desde el reality show transmitido por Telemundo.

Posteriormente, en el espacio televisivo, en el que cada domingo analizan lo que sucede en la competencia de los famosos, no perdieron la oportunidad de mostrarle la grabación a Laura Bozzo, para conocer su reacción ante las contundentes palabras que le dedicó Osmel Sousa.

“Cosa que no hice yo porque yo no fui a dominar la situación, fui a ser yo misma, muchas veces me he planteado criticarlo, pero lo veo y me da ganas de apachurrarlo. Lo siento, no me puedo pelear con él, lo amo, lo admiro. Me parece un osito de peluche, pero solamente les pido un favor, no lo comparen conmigo, por favor, se los ruego, él y yo no tenemos nada que ver. Él es un rey, un divino, yo soy una loca”, afirmó la también abogada.

“OMG, pensé que te le ibas a ir encima. No sé, me esperé otra reacción completamente distinta. Laura, tienes fiebre hoy”, comentó la influencer Manelyk González al escuchar la sorprendente respuesta de la Bozzo.

