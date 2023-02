“Tomé terapia antes de entrar”: Liliana Rodríguez contó su experiencia en “La Casa de los Famosos”

Posteado en: USA

Liliana Rodríguez Morillo estuvo de visita en ‘La Mesa Caliente’ tras su salida de ‘La Casa de los Famosos’, siendo ella la segunda eliminada de esta tercera temporada del reality show. La cantante y actriz venezolana habló sobre su experiencia dentro de la casa, la cual solo duró dos semanas.

Por El Diario NY

Rodríguez Morillo confesó que tomó terapia antes de entrar a la casa. “La Liliana aguerrida está dentro de mí, me sé defender y tengo mi temperamento, pero les confieso que tomé terapias antes de entrar para no botar la bola y no explotar porque siempre comienzo bien y me dejo llevar con mi ímpetu y no pienso antes de hablar… Tuve que aguantar y contar hasta 50 cuando Rey Grupero, al que le faltan unos cuantos tornillos en la cabeza, agredió de forma nefasta a Raúl por considerarlo menos”, expresó Liliana Rodríguez Morillo en el programa.

La venezolana agregó que de estar una semana más en el reality show se habría tenido que defender con todo.

Liliana Rodríguez Morillo habló sobre Nicole Chávez y aseguró que la joven está siendo influenciada de manera negativa dentro del reality show. La venezolana considera que la hija de Julio César Chávez es un ‘diamante en bruto’.

Lea más en El Diario NY