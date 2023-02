Caos en aeropuerto de Texas: Por poco dos aviones impactan durante maniobras en la misma pista (VIDEO)

Un accidente aéreo estuvo a punto de suceder en el aeropuerto internacional Austin-Bergstrom de Texas (EE.UU.) cuando un avión de carga de FedEx se disponía a aterrizar en misma pista en que una aeronave de pasajeros de Southwest Airlines había sido autorizada para despegar, informan medios locales.

Por RT

Por suerte, el piloto del carguero detuvo el descenso y volvió a elevarse cuando estaba muy cerca del otro avión, que continuaba sobre la pista. Finalmente, el aparato de FedDex sobrevoló el aeropuerto y aterrizó exitosamente 12 minutos después, mientras que el vuelo de Southwest continuó su salida y llegó sin contratiempos a su destino.

NTSB is now probing how two planes nearly collided on an Austin, Texas runway. FedEx pilots are being praised for spotting the near disaster in time. Our @CBSEveningNews report: pic.twitter.com/7eC8y8mpt4

— Kris Van Cleave (@krisvancleave) February 7, 2023