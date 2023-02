El verdadero significado detrás del beso en los labios de Jill Biden y el esposo de Kamala Harris

Posteado en: USA

Una experta de AN ha revelado el significado real detrás de un beso reciente que compartieron la Primera Dama Jill Biden y el Segundo Caballero Doug Emhoff.

La pareja se sentó junta durante el discurso del Estado de la Unión del presidente Joe Biden el martes para apoyar a sus cónyuges.

Jill recibió una ovación de pie después de ingresar a las Cámaras de la Cámara, vistiendo un elegante atuendo morado, informó anteriormente The US Sun.

Luego se movió para sentarse junto al esposo de la vicepresidenta Kamala Harris en un palco sobre los republicanos del Congreso , junto con los invitados del presidente.

Poco después, Emhoff tomó la mano de la Primera Dama antes de que ambos se besaran en los labios.

La breve interacción se volvió viral casi de inmediato, dejando a los espectadores conmocionados y llenos de preguntas.

The US Sun habló recientemente con Tina B. Tessina, Ph.D. (también conocida como “Dra. Romance”), psicoterapeuta licenciada y autora de Money, Sex and Kids: Stop Fighting about the Three Things That Can Ruin Your Relationship, para obtener algunas respuestas sobre el momento íntimo de la Primera Dama y el Segundo Caballero.

Según la Dra. Romance, que tiene 45 años de experiencia en el asesoramiento de personas y parejas, el consenso profesional es que el beso probablemente fue un “saludo familiar entre amigos cercanos”.

“Creo que la Primera Dama y el Segundo Caballero son probablemente amigos cercanos, ya que trabajan mucho juntos y comparten deberes similares”, explicó.

“Me sorprende que se besaran en los labios en público porque uno pensaría que sabrían que la prensa tendría un día de campo”.

La Dra. Romance continuó que duda que el beso entre Jill y Doug “signifique algo sensacional”.“Si estuvieran escondiendo una relación clandestina , esta no sería la forma de hacerlo”.

