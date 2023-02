Indignación en California: Policías mataron a un perro husky tras electrocutarlo con un Taser (VIDEO)

En el estado de California, Estados Unidos, dos policías están siendo investigados por el asesinato de un perro husky de apenas dos años llamado Enzo. En imágenes que han sido compartidas en videos, se ve a los policías atacando al perro, que no está ofreciendo resistencia, a través de armas para electrocución.

Por Semana

“Mataron a nuestro perro y ahora tienen la audacia de decir que fue porque estaba atacando a los niños” es lo que dice Aline Galeno al diario británico Daily Mail.

El video es sencillamente escalofriante. Inicialmente, muestra al perro acostado sobre el asfalto, moviendo sus patas traseras a gran velocidad y de manera involuntaria, producto de las descargas eléctricas que le produce un oficial.

Luego, otro policía aparece y le pone una especie de soga en el cuello para movilizarlo. El perro es movilizado a través de ese objeto, con el cuerpo estático y es llevado hasta un punto en donde ya no se alcanza a ver.

“Simplemente, pudieron haberlo agarrado”, le gritan a los policías varios vecinos del sector, ante lo cual responde uno de los oficiales que el perro “estaba atacando a unos niños”, pero los vecinos dicen: “a nosotros no nos estaba atacando”.

F??KING HORRIFIC! #justiceforenzo THESE OFFICERS TASERED THIS FAMILY PET TO DEATH! THEY NEED TO BE FIRED! THIS IS MURDER! #dogkillers #murderers #dogs #dog @CityofLodi #justiceforenzo My husband is a cop in the worst part of Philly & he said this is incompetence and horrific! pic.twitter.com/a1rpHgfJU5

— STRAY BEAUTIFUL (@stray_beautiful) January 27, 2023