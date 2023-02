¡Desgarrador! Padre golpea los escombros de un edificio derrumbado en Siria en busca de su familia (Video)

El padre entrar en desesperación mientras se esfuerza por encontrar a sus seres queridos bajo los escombros de un edificio derrumbado en Siria tras el terremoto que suma mil de fallecido.

lapatilla.com

“Dice digan algo chicas, hagan ruido”, grita el hombre hacia las ruinas. Desafortunadamente no se escucha respuesta de las hijas.

A father trying to break and remove debris with his bare hands in order to search for his trapped family…He shouts "Say something girls, make some noise…” But receives no reply…#TurkeySyriaEarthquake #earthquake #Turkey #earthquaketurkey #Syria #TurkeyEarthquake #TurkeyQuake pic.twitter.com/X4swWr2GBR

— Jyot Jeet (@activistjyot) February 9, 2023