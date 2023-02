El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 9 de febrero de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

Aries

Quieres tener el poder sobre todo y todos. Llevar el control, aún cuando estás consciente de que no puedes hacer nada que esté más allá de tus posibilidades. El primer paso es reconocer tus límites y actuar en base a ellos, el segundo es buscar ayuda, una persona que sepa más del tema que tú y que te ayude a cubrir todos los frentes.

Tauro

No desperdicies tu vida con lo que no es para ti. Confía sólo si estás claro con el futuro que te espera con esa persona. ¿Como puedes saberlo? Con tu intuición, será tu mejor guía. Palabra clave: dar. Da todo lo que puedas, pero no te desprendas de nada que te haga falta.

Cáncer

Algunos problemas están disfrazados de oportunidades, otros de aprendizaje y otros, son simplemente problemas. Sea cual sea, evadir no es una opción. Enfrenta lo que sucede con esa entereza que los nacidos bajo tu signo poseen. Fuerza, que todo pasa y al final del túnel siempre habrá una luz.

Leo

La receta del éxito no es aceptar lo que no te hace feliz, y mucho menos lo es hacer algo porque todos los demás lo hacen o porque quieren que lo hagas. La clave del éxito es buscar tu propio camino y perseguir la meta más importante de todas: ser feliz, a tu manera y a tu ritmo.

Virgo

No te ahogues en vasos con agua, la solución es más fácil de lo que parece y la encontrarás más rápido de lo que crees, sólo tienes que derribar ese muro que levantas cuando crees que no tienes más opciones, vestirte de positivismo y ver más allá de lo que tienes frente a ti.

Libra

Tomas un camino diferente y lo haces con seguridad. Sabes lo que quieres y aunque estás consciente de que no tienes muy claro para lograrlo y que posiblemente tampoco tienes las herramientas suficientes para lograrlo, igual das el siguiente paso. Das el primer paso y todos los que tengas que dar, ya en el camino resolverás.

Escorpio

Desde hace un tiempo tomaste una decisión pero ahora que la evalúas nuevamente te das cuenta de que no es lo que quieres ni necesitas. Estás a tiempo de hacer cambios, sólo debes hacerlo con prudencia, cuidar que nadie salga herido y lo más importante: que no te afecte.

Sagitario

Hoy es un buen día para invertir. Tu intuición será tu mejor aliada y seguir consejos de un experto será la cereza sobre el helado. Aciertas en tus decisiones, aunque con resultados más exitosos si buscas el momento adecuado para actuar.

Capricornio

La palabra clave para vivir en armonía es tolerancia. No todos pueden ir al mismo ritmo, ni todos funcionan bajo presión. Se paciente y sobretodo, respeta el proceso de cada uno. Cree un poco más en quienes te rodean y piensa que si tú puedes hacerlo bien, ellos también lo harán.

Acuario

Anímate a dar el siguiente paso. Las puertas están abiertas, lo único que necesitas es confiar en ti mismo y en tus capacidades. Tema que no conozcas, averígualo. Estudia, aprende y sobre todo, entiende que no siempre tienes la razón. Una vez que te hayas posicionado te conviertes en el ejemplo que todos quieren seguir.

Piscis

No hay peor ciego que el que no quiere ver. Por el hecho de que no aceptes lo que sucede no quiere decir que no esté sucediendo. Es tu realidad y entre más rápido lo aceptes, más rápido podrás salir de esa situación e ir tras la búsqueda de nuevas opciones, más viables, sostenibles y con mejores resultados.