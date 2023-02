Tragedia y desesperación, comienzan los saqueos en Turquía en busca de comida (Videos)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, confirmó este jueves la muerte de 14.014 personas a consecuencia de los terremotos del pasado lunes, al tiempo que denunció saqueos en algunas zonas.

“Lamentablemente hay saqueos de mercados en algunos lugares. El Estado reaccionará a eso mediante el estado de emergencia”, dijo el mandatario en una declaración pública en Gaziantep, una gran ciudad situada al este del epicentro del terremoto.

Erdogan cifró el número de heridos en 63.794 personas, mientras que la cantidad de edificios derrumbados se mantuvo estable con respecto a ayer, con 6.444.

Continuation of the looting of stores in the earthquake-stricken city of Kahramanmaraesh, Turkey pic.twitter.com/ejW21q5tlQ

— The last word (@Thelast05015969) February 8, 2023