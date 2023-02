Los Astros trabajan para lograr una extensión de contrato con José Altuve

Click to share on Google News (Opens in new window)

El nuevo gerente general de los Astros de Houston, Dana Brown, reveló este jueves que está trabajando para lograr una extensión de contrato con el estelar segunda base venezolano José Altuve.

Al hablar en un encuentro con la prensa desde el Minute Maid Park de Houston, Brown dijo que Altuve, quien será agente libre al final de la temporada de 2024, es una pieza central para los Astros y aseguró que se enfocará en mantenerlo en el equipo.

GM Dana Brown says the #Astros are already focused on keeping Alex Bregman and Jose Altuve beyond 2024 when their contracts expire: “Bregman’s a core piece. Altuve’s a core piece…I think we should lock ‘em up.” pic.twitter.com/BFxll8TLCV

— Mark Berman (@MarkBermanFox26) February 9, 2023