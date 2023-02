La verdad de por qué Alejandro Fernández se presentó “borracho” en un concierto

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El cantante mexicano, Alejandro Fernández, fue tendencia hace unos días cuando se captó en vídeo el aparente estado de ebriedad que tenía cuando se presentó en un concierto. Aunque muchos medios de comunicación cuestionaron lo que había pasado, fue en el programa ‘Ventaneando’ donde explicó que fue lo que había pasado ese día.

Pues, la muerte de su padre Vicente Fernández tuvo que ver, pero también fue ver a su pequeño hijo Alex Fernández interpretar canciones rancheras que hizo conmoverse. A esto, vio la oportunidad de ingerir alcohol hasta el punto que no lo controlara. “El sábado me desperté tarde, no comí tampoco y tuve una entrevista donde ya nos fuimos derecho al palenque, entonces, no traía nada en el estómago, me ganó todo lo emocional, se me junto todo [y] me solté a llorar como bebé”, expresó.

“Además estaba pensando en mi padre en ese momento porque a Alex le había ido muy bien ese día y le estaba agradeciendo de que nos estuviera acompañando. Entonces se me vino todo y ahí la foto”, dijo.