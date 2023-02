Piden contener propagación de hongo en fincas de Aragua, Carabobo y Cojedes

Posteado en: Destacados, Nacionales

El 11 de febrero, el Instituto Nacional de Salud Agrícola (Insai) declaró la emergencia fitosanitaria en todo el país al detectar por pruebas de laboratorio la presencia del hongo fusarium oxysporum R4T (FOC R4T) en cultivos de plátano, cambur y topocho en fincas de los municipios Zamora y José Angel Lamas de Aragua; municipio San Joaquín, en Carabobo; y en municipio Anzoátegui, parroquia Cojedes, en Cojedes.

Por Ana Uzcátegui | LA PRENSA DE LARA

Esta situación ha encendido las alarmas en el Sur del Lago de Maracaibo, estado Zulia, donde está cultivada el 50% de la producción nacional de plátanos, unas 35 mil hectáreas que generan 700 mil toneladas de plátano al año, según informó Celso Fantinel, presidente de Fedeagro. También mantiene en alerta a productores del municipio La Ceiba en Trujillo, en Mérida y en Barinas, donde se cosecha este rubro.

Yurimar Quintero, ingeniero agrónomo y gerente de la Fundación para el Mejoramiento del Plátano en Venezuela (Fumplaven), informó que el hongo FOC R4T es una enfermedad que tiene la capacidad de obstruir el sistema vascular de la planta. Es decir, coloniza los conductos xilemáticos de una planta, lo cual bloquea o tapa sus vasos. Esto causa marchitamiento en las hojas desde las más viejas hasta las más nuevas y la muerte rápida del cultivo.

La especialista explicó que otro síntoma que se detecta a la vista es un acortamiento en las hojas más jóvenes. Si en una finca no hay un control sanitario oportuno, es decir, a la planta no se le aplica fertilizante una vez al mes, no se nutre constantemente, la propagación de este hongo es más rápida. Igualmente son plantaciones altamente susceptibles a esta enfermedad, las afectadas por exceso de lluvia.

El Insai, los laboratorios de Virología y Biotecnología Vegetal del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y la Clínica de Enfermedades de Plantas de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), y el Ministerio de Agricultura y Tierras no han informado cómo entró este hongo al país, pero productores presumen que tuvo que ser por el ingreso de algún equipo o maquinaria que traía tierra contaminada con FOC R4T. Hay presencia de esta enfermedad en 19 países del mundo como Indonesia, Malasia y Filipinas, China, Norte de Australia, India, Pakistán, Oriente Medio y África.

“El problema de esta enfermedad no es el daño que le hagan a las plantas de musaceae, porque estas son de ciclo corto, es decir, a los 10 o 12 meses dan cosecha y se eliminan. El verdadero problema es que el hongo permanece en el suelo hasta por más de 40 años. Lo que representa la devastación total del cultivo y la quiebra de productores”, enfatizó Quintero.

En esos terrenos contaminados no podrían cultivar otro rubro por mucho tiempo, según indicó Fantinel. El Insai debe informar a los productores afectados qué rubros no son susceptibles al FOC R4T.

Fumplaven ha informado que al entrar en cuarentena las fincas afectadas en el centro y llanos, los productores en Zulia y Los Andes deben tomar previsiones de control fitosanitario para evitar la propagación. Se recomienda no visitar zonas contaminadas donde está presente la enfermedad, no permitir el acceso de personas a sus plantaciones; los vehículos deben ser desinfectados con amonio cuaternario de cuarta y quinta generación, 70 u 80% de concentración, que es el autorizado internacionalmente; calzado de trabajadores también debe ser desinfectados, y no se debe transportar algún vegetal o frutas de esas tierras contaminadas.