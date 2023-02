Mamá de Chyno Miranda reaccionó a su encuentro con Nacho y lanzó una advertencia (Video)

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Los fans de Jesús ‘Chyno’ Mirada y Nacho Mendoza celebraron contentos el reencuentro de ambos cantantes que nos dejó un par de fotos y la esperanza de volverlos a ver pronto en el escenario como hace tiempo. Sin embargo, no todos están felices con la visita que Nacho hizo a su amigo en el centro El Cedral de Venezuela, en el que se encuentra desde hace meses bajo tratamiento para su rehabilitación física y mental. Alicia Pérez, mamá de Chyno, reaccionó con un video en las redes sociales, en donde asegura que su hijo no está bien y hace un llamado a Nacho sobre un supuesto show que podrían tener en mente.

Por: Hola

“Estoy preocupada por tu salud, por lo que pueda pasar contigo”, dijo en un video difundido en su cuenta de Instagram, en el que se dirigió a su hijo. “Yo conversé contigo en la clínica y comentamos sobre el show y te dije que no estabas preparado para un show como ese. Tú te molestaste conmigo e insistí que no puedes hacerlo porque no estás preparado aún. No estás en condiciones para eso, te molestabas cada vez que lo decía”. Al parecer, Chyno estaría pensado en ese espectáculo para cubrir los gastos de la clínica en la que se encuentra.

Alicia continuó: “En cuanto a El Cedral, tengo conocimiento, cuando él sale, las visitas a las que les dan permiso. Cuando sale con Astrid consume marihuana medicinal, y tengo entendido que cuando los pacientes salen siempre van con un custodio. Entonces no entiendo cómo es que lo hace. No es que esté inventando que está consumiendo, son pruebas que me están llegando por gente con las que él está”.

Un llamado para Nacho y Astrid, la novia de Chyno

Y sin dejar atrás la reunión de Chyno y Nacho, agregó: “En cuanto a ti, Nacho, no te prestes para eso, creo que si tu mamá estuviese en este caso, ten la plena seguridad de que ella estuviera aquí sentada solicitando a Jesús que no se preste para eso”.

Lea artículo completo AQUÍ