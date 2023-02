Posteado en: Opinión

“Nada es tan doloroso para la mente humana como un gran y repentino cambio”.

Mary Wollstonecraft Shelley, Frankenstein.

En el género de ciencia ficción hay multitud de ejemplos de inteligencia artificial que termina desviándose de su programación inicial causándole daño a los humanos que la crearon: HAL en 2021, Una Odisea del Espacio; Skynet en Terminator; Wintermute en Neuromancer; y Ava en Ex Machina, solo para mencionar algunos ejemplos.

En noviembre del año 2022, la compañía OpenAI dio acceso público un “bot”1 llamado ChatGPT que inmediatamente se convirtió en viral, dando combustible a los temores de que pronto pudiéramos ser reemplazados en muchas áreas de nuestros quehaceres por herramientas similares basadas en Inteligencia Artificial (IA), destruyendo incontables empleos y creando caos económico y social.

Reseñas de que el ChatGPT había superado la prueba de Turing, que había aprobado un examen de un MBA en la Universidad de Pensilvania, y otras tantas reseñas, han ocupado espacio en todos los medios, y han provocado que otros desarrolladores hayan acelerado la salida al mercado de sus herramientas para no quedarse atrás.

Dada la relevancia del tema hemos conectado con ChatGPT para una conversación honesta y sin ambages:

-Gracias por acceder a esta entrevista con La Gran Aldea. ¿Conoce Ud. nuestro portal?

-ChatGPT: Sí, conozco “La Gran Aldea”. Es un sitio web que ofrece información sobre eventos y actividades culturales en Buenos Aires, Argentina. Proporciona información actualizada sobre una amplia variedad de categorías, incluyendo música, teatro, cine, gastronomía y deportes, entre otros.

“Esta es la nueva ola tecnológica que apenas comienza. Su impacto será profundo, el potencial de utilidad y de amenaza es enorme y apenas emerge” Luis A. Pacheco

-Creo que se confunde. La Gran Aldea es un portal de opinión y entrevistas con foco principal en Venezuela.

-ChatGPT: Lo siento, parece que hay alguna confusión. “La Gran Aldea” es un sitio web sobre eventos y actividades culturales en Buenos Aires, Argentina, y no tiene relación con Venezuela ni se centra en opiniones políticas o sociales. Si estás buscando un sitio web de opinión en Venezuela, hay varios sitios que podrían ser de interés, como por ejemplo, El Nacional, Tal Cual, La Patilla, entre otros. Estos sitios ofrecen noticias, opiniones y análisis sobre política, sociedad, cultura y otros temas de interés en Venezuela.

-Dejémoslo hasta ahí. Si no mi editor no publicará esta entrevista. ¿Nos puede resumir qué o quién es Ud.?

-ChatGPT: ¡Por supuesto! ChatGPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Su nombre proviene de “Chat” (charlar o conversar) y “GPT” (Generative Pre-trained Transformer), que hace referencia a la arquitectura subyacente del modelo. El propósito de ChatGPT es ser capaz de mantener conversaciones naturales con los usuarios, entendiendo el contexto de las preguntas y proporcionando respuestas coherentes y relevantes. En resumen: ChatGPT es un modelo de inteligencia artificial que se utiliza para mantener conversaciones naturales con los usuarios, y se basa en técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural para proporcionar respuestas relevantes y coherentes.

-¿Puede contestar sobre cualquier tema?

-ChatGPT: Sí, puedo intentar responder preguntas sobre una amplia variedad de temas. Mi conocimiento está basado en los datos y textos que se han utilizado para entrenar mi modelo, que incluyen una gran cantidad de información en diferentes áreas. Sin embargo, es posible que no tenga información actualizada sobre temas muy específicos o muy recientes, ya que mi conocimiento se actualizó hasta septiembre de 2021. Pero en general, estoy diseñado para responder preguntas generales y proporcionar información útil en muchos temas.

-¿Por eso es que no ha oído de La Gran Aldea?

-Chat GPT: Como modelo de lenguaje de IA, no tengo la capacidad de “oír” en el sentido humano del término, ya que no tengo una forma física ni la capacidad de procesar información a través de los sentidos como un ser humano. Sin embargo, puedo utilizar mi base de conocimiento para buscar información sobre diferentes temas, como la página web que mencionó anteriormente, “lagranaldea.com”.

-Vale. Avancemos. ¿Cuántos idiomas habla?

-ChatGPT: Como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, técnicamente no hablo ningún idioma. Sin embargo, puedo procesar y generar texto en varios idiomas. Actualmente, estoy entrenado en múltiples idiomas, incluyendo inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, chino, japonés, coreano, entre otros.

-¿Cómo se escribe La Gran Aldea en chino?

-Chat GPT: “La Gran Aldea” se puede escribir en chino como “???” (pinyin: dàchéngshì), que se traduce literalmente como “gran ciudad”. Sin embargo, si se desea escribir “La Gran Aldea” como un nombre propio o un título, se podría utilizar una traducción más específica, como “???” (pinyin: dàd?huì), que se traduce como “gran metrópolis”.

-Gracias.

-ChatGPT: De nada, ¡siempre estoy aquí para ayudar! Si tiene más preguntas, no dude en preguntar.

-En un párrafo, describa a Venezuela.

-ChatGPT: Venezuela es un país ubicado en la costa norte de Sudamérica, con una rica diversidad geográfica que incluye selvas, llanuras, montañas y una costa caribeña extensa. Con una población de aproximadamente 28 millones de habitantes, Venezuela es conocida por su rica cultura, música, literatura y gastronomía, así como por ser uno de los principales productores de petróleo del mundo. Sin embargo, el país ha enfrentado una serie de desafíos en las últimas décadas, incluyendo problemas políticos, económicos y sociales, lo que ha llevado a una situación compleja que afecta a la calidad de vida de muchos de sus habitantes.

“Su modelo es conversacional y es capaz de mantener un contexto común en una serie de interrogantes, mientras que permite al usuario afinar las preguntas o darle retroalimentación en caso de que esté errado” Luis A. Pacheco

-¿Cuánto petróleo produce Venezuela?

-ChatGPT: Venezuela es uno de los principales productores de petróleo en el mundo. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), en enero de 2021, Venezuela produjo alrededor de 500.000 barriles de petróleo al día, lo que representa una disminución significativa en comparación con su producción histórica.

-¿Puede dar tres recomendaciones para recuperar la industria petrolera venezolana?

-ChatGPT: Aquí hay tres posibles recomendaciones para recuperar la industria petrolera venezolana:

Atraer inversión extranjera: Venezuela podría ofrecer incentivos atractivos a las empresas extranjeras para que inviertan en la industria petrolera del país. Estos incentivos podrían incluir exenciones fiscales, garantías de repatriación de capital y ganancias, así como acuerdos de asociación estratégica para compartir tecnología y conocimientos especializados. Modernizar la infraestructura y la tecnología: La industria petrolera de Venezuela ha sufrido por la falta de inversión en infraestructura y tecnología en las últimas décadas. El gobierno y las empresas petroleras podrían trabajar juntos para modernizar los equipos y las instalaciones de producción y refinación de petróleo, lo que podría aumentar la eficiencia y reducir los costos. Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas: La corrupción ha sido un problema significativo en la industria petrolera de Venezuela, lo que ha afectado negativamente su capacidad para atraer inversiones y operar eficientemente. Para recuperar la confianza de los inversores, el gobierno podría implementar medidas para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la industria, como la publicación de informes financieros y de producción detallados y la mejora de la supervisión y el cumplimiento de las leyes y regulaciones.

-¿Es posible implantar esas recomendaciones hoy día?

-ChatGPT: Es difícil determinar con certeza si es posible implantar esas tres recomendaciones en la actualidad, ya que cada una de ellas requeriría una gran cantidad de recursos financieros, técnicos y humanos. Además, la situación política y económica de Venezuela es muy compleja, lo que podría dificultar la implementación de medidas de gran envergadura. Sin embargo, es importante destacar que existen iniciativas en marcha para recuperar la industria petrolera venezolana, como la creación de empresas mixtas con inversionistas extranjeros, la rehabilitación de refinerías y la exploración de nuevas reservas de petróleo. La efectividad de estas medidas para recuperar la industria petrolera a gran escala aún está por verse, pero es un paso en la dirección correcta.

-¿Identifique tres razones por las que las predicciones del futuro en general tienden a ser pesimistas?

-ChatGPT: ¡Por supuesto! Aquí hay tres razones por las que las predicciones del futuro tienden a ser pesimistas:

El sesgo de negatividad: Las personas tienen una tendencia natural a prestar más atención y dar más peso a las experiencias y eventos negativos que a los positivos. Este sesgo puede influir en las predicciones del futuro, haciendo que parezca que las cosas serán peores de lo que realmente serán. La atención de los medios de comunicación: Los medios de comunicación a menudo enfatizan y dan cobertura a eventos negativos, ya que estas historias atraen más atención y generan más clics y tráfico en sus plataformas. Esto puede llevar a un exceso de atención en los aspectos negativos del futuro. La incertidumbre del futuro: Como seres humanos, a menudo nos sentimos más cómodos y seguros cuando podemos prever y controlar lo que sucederá en el futuro. Cuando no podemos hacerlo, nos sentimos inseguros y ansiosos, lo que puede llevar a un enfoque excesivo en los aspectos negativos del futuro.

Es importante recordar que las predicciones pesimistas del futuro no siempre son precisas. Hay que tomarlas con una perspectiva crítica y considerar todas las posibles situaciones, incluyendo las positivas.

-¿Cual tecnología tendrá el mayor impacto en los siguientes 20 años?

-ChatGPT: Si tuviera que elegir una sola tecnología que tendrá el mayor impacto en los próximos 20 años, diría que la inteligencia artificial (IA) será la que tenga el mayor impacto en la forma en que vivimos y trabajamos. La IA se está utilizando en una amplia variedad de campos, desde la medicina hasta la fabricación, y se espera que cambie fundamentalmente la forma en que interactuamos con la tecnología y la forma en que trabajamos. La IA también tiene el potencial de resolver muchos problemas complejos, como la toma de decisiones en entornos complejos y la automatización de tareas repetitivas. Sin embargo, la IA también presenta desafíos, como la privacidad de los datos y la posible eliminación de empleos.

-¿Cómo afectará IA en los países en desarrollo?

-Chat GPT: La inteligencia artificial (IA) tiene el potencial de tener un gran impacto en los países en desarrollo, tanto positivo como negativo. Por un lado, la IA puede ayudar a mejorar la eficiencia y la productividad en sectores clave, como la agricultura, la atención médica y la educación, y así impulsar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida. Por otro lado, también es posible que la IA conduzca a la pérdida de empleos en algunos sectores y que los países en desarrollo que no puedan invertir en la infraestructura y la capacitación necesarias para adoptar y utilizar la IA de manera efectiva podrían quedarse atrás en la carrera tecnológica y perder oportunidades de crecimiento y desarrollo.

-A ver, tratemos un aspecto diferente. En el cuento “La última pregunta”, Isaac Asimov postula que con suficiente información se puede responder la pregunta de si es posible reversar el crecimiento de la entropía del universo. ¿Tiene alguna opinión?

-ChatGPT: En “La última pregunta”, Isaac Asimov plantea la idea de que con suficiente información y conocimiento, es posible revertir el crecimiento de la entropía del universo, pero esto va en contra de la segunda ley de la termodinámica y no hay evidencia que lo sugiera. En cualquier caso, la historia es una obra de ficción que nos invita a cuestionar nuestras suposiciones sobre el universo y la capacidad humana para comprenderlo.

-Decepcionante, ¿no?

-ChatGPT: Es importante recordar que la ciencia es un proceso continuo de descubrimiento y avance, y que lo que se considera imposible en un momento dado puede cambiar con nuevos avances científicos y tecnológicos. Por lo tanto, aunque la reversión de la entropía del universo parezca poco probable en la actualidad, siempre existe la posibilidad de que se descubran nuevos conocimientos o tecnologías que permitan avances en esta área o en otras.

-Resuma ‘la cueva de Aristóteles’.

-ChatGPT: La “Caverna de Platón” es un relato filosófico de Platón, y no de Aristóteles. En la alegoría, Platón describe a un grupo de personas que han vivido toda su vida encadenadas en una cueva, mirando hacia una pared en la que se proyectan sombras de objetos y personas que pasan por detrás de ellos. Estas personas creen que las sombras son la única realidad y no saben nada del mundo exterior.

-Cambiemos a algo más ligero. ¿Sabe quién es Eudomar Santos?

-ChatGPT: Eudomar Tovar Santos León fue un economista y político venezolano. Sirvió como Presidente del Banco Central de Venezuela desde 2013 hasta 2014, y también fue el Presidente del Banco de Venezuela desde 2009 hasta 2013.

-Me refería al personaje de “Por Estas Calles”, la telenovela.

-ChatGPT: Entiendo, Eudomar Santos es un personaje de ficción de la telenovela “Por Estas Calles” creada por Ibsen Martínez y producida por RCTV en la década de los 90 en Venezuela. El personaje fue interpretado por el actor Carlos Márquez. La trama de la telenovela se centraba en la vida de un grupo de personas en un barrio de Caracas y abordaba temas sociales y políticos de la época en Venezuela. Eudomar Santos era uno de los personajes principales, un político corrupto que manipulaba y hacía negocios turbios para mantenerse en el poder.

-Tratemos otra cosa. Se nota que las telenovelas venezolanas no son su fuerte. A ver, ¿Cuántas veces se ha retirado Ilan Chester?

-ChatGPT: Ilan Chester, el cantautor y músico venezolano, ha tenido varios retiros y regresos a lo largo de su carrera. En total, se ha retirado de los escenarios en al menos tres ocasiones diferentes. La primera vez fue en 1991, cuando decidió tomarse un tiempo para descansar y dedicarse a su familia. Luego, en 2007, anunció su segundo retiro para dedicarse a proyectos personales y de producción musical. Su tercer retiro se produjo en 2017, cuando anunció que dejaría de hacer presentaciones en vivo, aunque seguiría componiendo y produciendo música.

-Veo que con la música popular le va relativamente mejor. ¿Lloverá mañana?

-ChatGPT: Lo siento, pero como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de proporcionar información meteorológica en tiempo real. Le sugiero que consulte los informes meteorológicos de su zona o pregunte a un servicio meteorológico local para obtener información más precisa sobre las condiciones climáticas actuales y futuras.

-Ya para concluir. ¿Es verdad que usted ha pasado el Test de Turing?

-ChatGPT: Como modelo de lenguaje AI, no he pasado el Test de Turing de la forma en que Alan Turing originalmente lo concibió. El Test de Turing es una prueba diseñada para evaluar la capacidad de una máquina para exhibir un comportamiento que es indistinguible del comportamiento humano. Aunque mi modelo se ha entrenado para generar respuestas que sean coherentes y relevantes para las preguntas que se le hacen, todavía hay diferencias significativas en la forma en que funciona mi modelo de lenguaje y el cerebro humano. Pero en última instancia, el Test de Turing sigue siendo una prueba controvertida y hay diferentes opiniones sobre su utilidad para evaluar la inteligencia artificial.

-Muchas Gracias por su sus respuestas.

-ChatGPT: ¡De nada! Espero haber sido de ayuda. Si tiene más preguntas o necesita más ayuda, no dude en preguntar. Estoy aquí para ayudarlo en lo que necesite.

Este escrito es un breve resumen de varias sesiones de preguntas con ChatGPT, y las respuestas han sido editadas por motivos de espacio, tratando de no modificar el contenido o su sentido principal. Muchas de las respuestas, no mostradas aquí, fueron bastante disparatadas, sobre todo en cultura popular venezolana y temas más parroquiales. Supongo que siendo un producto norteamericano, ChatGPT ha tenido más acceso a textos en inglés y en menor medida a textos de los otros idiomas. Eso se irá solucionando en el tiempo y siguientes iteraciones.

Se hace evidente que hay que aprender a preguntar para ser más efectivo. Si la pregunta es muy general, así será la respuesta y viceversa. También hay un elemento de “corrección política” en muchas de las respuestas, supongo porque los textos con lo que ha sido entrenado el sistema también lo tienen. Por ejemplo, traté de muchas maneras de “debilitar” sus respuestas en un diálogo sobre el calentamiento global, pero siempre volvía a lo mismo, como el cuento del “gallo pelón”.

Debo confesar que algunas veces me deje llevar por la dinámica de la interacción y olvidaba que no hablaba con una persona, lo que me generaba un amplio espectro de sentimientos, sobre todo cuando respondía erróneamente o al menos no a mi satisfacción. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se confundan las obras de Miguel Otero Silva con Rómulo Gallegos? Los Impala no fueron un conjunto de Rock caraqueño, válgame Dios.

Es mucho más que un Google inteligente, ya que su modelo es conversacional y es capaz de mantener un contexto común en una serie de interrogantes, mientras que permite al usuario afinar las preguntas o darle retroalimentación en caso de que esté errado -aprendizaje continuo-. En fin, esta es la nueva ola tecnológica que apenas comienza. Su impacto será profundo, el potencial de utilidad y de amenaza es enorme y apenas emerge.

Sin embargo, todavía estamos muy lejos de HAL, la computadora que en la película de Stanley Kubrick finalmente se reveló contra la tripulación de la nave espacial porque su programación y sus objetivos entraron en conflicto con sus propias decisiones y juicios, pero sí se amplía una rendija a un inquietante futuro.