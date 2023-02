“No quiero un tour de despedida, ni videos ni nada”: Miguel Cabrera sobre su retiro en 2023

Miguel Cabrera, futuro miembro del Salón de la Fama de la MLB, jugará en 2023 su última temporada en las Grandes Ligas, sin embargo, el venezolano no quiere ser el centro de atención de la campaña de los Tigres de Detroit, que buscarán competir en la División Central de la Liga Americana.

Por Fansided

‘Miggy’ declaró este lunes en el campo de entrenamiento de los bengalíes que no quiere un tour de despedida durante la temporada y sólo quiere estar enfocado en ayudar a sus compañeros a ganar la mayor cantidad de juegos posibles.

No quiero estar en el medio. No quiero la atención. No quiero ser una distracción para el equipo. Tengo muchas ganas de ganar. No necesito que hagan nada por mí. Ya me han dado mucho”, dijo Cabrera al Detroit News.

More from Miggy: “I look forward to enjoying the season and trying to help the young guys through the season and helping our team win more games. That’s my focus. I don’t want any videos or anything. I don’t want that attention.” https://t.co/45Snxur9KM

— Chris McCosky (@cmccosky) February 20, 2023