Tebas sobre el escándalo del Barcelona: Si no explica bien por qué se pagaba, Laporta debería dimitir

Javier Tebas, presidente de LaLiga, dijo este lunes que si Joan Laporta, máximo mandatario del Barcelona, no explica bien los pagos del club azulgrana a una empresa de José María Enríquez Negreira, exárbitro y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), debería dimitir.

“Si no explica bien por qué se pagaba, yo creo que sí (debería dimitir). No ha dado una explicación razonable de estos pagos. En la nota que sacó el Barcelona parecía que esto lo hacían todos los clubes de fútbol. Una cosa es que tengas exárbitros y otra que tengas exárbitros que estén en el Comité Técnico de Árbitros. Es un tema que me gustaría que se aclarase. El tiempo que ha ocurrido esto, no son tres temporadas, son muchas temporadas. Ademas, con muchas directivas, que no se hablaban unos con otros. No me gusta nada”, dijo.

“Para mí no es determinante que haya contratos. Que alguien en activo facture por un asesoramiento verbal para conseguir la neutralidad de los árbitros es suficiente para seguir investigando. Y además desde hace 16 ó 17 años. No es determinante si hay contrato”, indicó durante la presentación de los límites del coste de plantilla deportiva de los clubes de LaLiga.

Tebas aseguró que LaLiga denunciará el caso ante FIFA y UEFA si lo considera necesario: “Si creemos que tienen que entrar a esto, emitiremos la denuncia correspondiente. Lo llevo diciendo desde el segundo día. Quería más datos y más circunstancias. Nosotros no esperamos que la gente entre de oficio. Sobre todo en estos temas que hay indicios de corrupción. Siempre hemos sido activos. Hemos denunciado al City, a la Juventus, al PSG… es evidente que algo tendremos que hacer. Si aquí (en España) ha prescrito, iremos a los sitios donde no ha prescrito”.

En cuanto a la reacción de los clubes españoles, declaró: “Cada club es libre de sacar o no sus notas. Hay una profunda preocupación en la mayoría de los clubes, incluido el Barcelona. El daño reputacional preocupa y todos quieren que se investigue hasta el final a quienes puedan y a quienes corresponda. Hemos hecho un escrito a la Fiscalía con algún dato que puede ayudar a la investigación”.

Tebas reconoció que el Atlético de Madrid ha llegado a plantear un comunicado conjunto: “Quería sacar un comunicado, y luego el Barcelona ha expresado su preocupación… El que se ha puesto de lado es porque tenía que preguntar más arriba y no podía decidir. Vamos a tratar igual y lo vamos a plantear igual. Hay un tema muy claro, yo no me voy a esconder detrás de los clubes en este tema. Hemos establecido desde LaLiga una estrategia muy clara de perseguir la corrupción deportiva”.

Acompañando a Tebas estuvo Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, que profundizó sobre los límites de coste de plantilla del Barcelona y reconoció que el club azulgrana debe reducir unos 200 millones de euros.

“Ha hecho operaciones que le han dado ingresos no recurrentes, las ‘palancas’. Pero esos ingresos no están la temporada que viene, has hecho una plantilla con los ingresos de esta. Tendrás que seguir haciendo operaciones que te sigan dando ingresos para poder pagar la plantilla que has creado o reducirla”, explicó. EFE