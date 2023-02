Documentos filtrados muestran que espías rusos engañaron a Putin haciéndole creer que derrotaría Ucrania en tres días

Los documentos filtrados muestran que el servicio de seguridad del FSB le estaba dando información falsa al tirano ruso, alimentando su ego trastornado.

Los espías de Vladimir Putin le aseguraron que ucranianos armados y entrenados se levantarían para derrocar a Zelensky y luego recibirían a los rusos con los brazos abiertos.

Por The Sun

Traducción libre de lapatilla.com

Putin ordenó a sus fuerzas que invadieran Ucrania hace un año con la creencia de que podría obtener una victoria relámpago al apoderarse de la capital, Kiev, y “decapitar” a los líderes.

Pero la heroica resistencia ucraniana frustró a los rusos, cuyos sueños de victoria rápida pronto se convirtieron en una pesadilla, con casi 150.000 soldados de Vlad ahora muertos.

El intento inicial de tomar Kiev se ha atribuido a fallas catastróficas de inteligencia sobre las capacidades de los ucranianos y su voluntad de contraatacar. Pero la medida en que los espías de Putin cometieron errores se revela en los correos electrónicos del FSB, que se han compartido con The Sun Online.

Vienen de una fuente conocida como Wind of Change y fueron enviados al activista ruso de derechos humanos Vladimir Osechkin, el fundador de Gulagu, que destaca los abusos en las prisiones del país.

Los correos electrónicos originalmente fueron obra de un oficial del FSB, pero se cree que varios ahora contribuyen a los correos electrónicos.

En un correo electrónico escrito quince días después de la invasión, cuando Rusia comenzó a aumentar, la fuente revela cómo los espías del FSB habían estado informando que antes de la invasión, los ucranianos estaban listos para levantarse. “Emitimos informes de que, como mínimo, unos 2.000 civiles capacitados en todas las ciudades importantes de Ucrania estaban listos para derrocar a Zelensky. Y que al menos 5.000 civiles estaban preparados para salir con banderas contra Zelensky a la entera disposición de Rusia”.

Wind of Change luego continúa explicando que el FSB pensó que una vez que Zelensky hubiera sido derrocado, los ucranianos lucharían entre ellos para ganar el favor de Putin.

“¿Quieres reírte?”, dice la fuente. “Se esperaba que fuéramos los árbitros para coronar a los políticos ucranianos que se suponía que comenzarían a destrozarse entre sí compitiendo por el derecho a ser llamados alineados con Rusia”.

La fuente mencionó varias veces que tres días era el plazo dado a Putin para la captura de Kiev.

“¿Qué pasa si no funciona? Esta pregunta quedó sin respuesta cuando planearon tomar Kiev en tres días”, dijo Wind of Change en una referencia.

Del mismo modo, la fuente dice que si se le hubiera preguntado al ministro de Defensa de Putin, Sergei Shoigu, antes de la guerra, habría respondido “tomaremos Kiev en tres días”, utilizando la ortografía rusa para la ciudad.

Mark Galeotti, un experto en seguridad e inteligencia de Rusia que es miembro asociado principal del grupo de expertos en defensa rusa, aseguró que los espías de Putin saben decirle lo que quiere escuchar.

“Sabemos desde hace años que Putin se ha vuelto cada vez más intolerante con cualquier cosa que no se ajuste a lo que él quiere escuchar”, comentó a The Sun Online.

“A medida que este material pasa a la cadena de mando, se vuelve a escribir y se vuelve a escribir y se distorsiona porque nadie se atreve a darle las malas noticias. Así que este es un problema que él mismo se ha creado”.

Las opiniones del líder ruso están moldeadas por su “punto ciego ideológico” hacia Ucrania, por lo que se necesitaría un valiente oficial del FSB para arriesgarse.

“Está absolutamente convencido de que Ucrania no es un país real y que los ucranianos no son un pueblo real y, por lo tanto, no puede llevarlo a aceptar que están dispuestos a morir con tanta determinación por este ‘no país’. ¿Quién va a ser el que realmente diga ‘Vladimir Vladimirovich, en realidad no es así como son las cosas’?”.

En las horas y días posteriores al comienzo de la guerra, la escalofriante visión de helicópteros que volaban hacia Kiev dio paso a imágenes desgarradoras de columnas blindadas carbonizadas emboscadas por ucranianos. Pronto se hizo evidente la búsqueda de Putin por una victoria rápida, moldeada por obtener la inteligencia que quería escuchar.

El intento inicial de apoderarse del aeropuerto de Hostomel y utilizarlo para enviar refuerzos terminó en humillación cuando los paracaidistas rusos de élite encargados de la tarea fueron eliminados.

Ni siquiera los generales de Putin estaban a salvo cuando comenzaron a ser eliminados y asesinados cuando iban al frente en un intento por revertir la campaña vacilante. La primera ola de tropas enviada a través de la frontera pronto se enredó en un “convoy de la muerte“ con los rusos eliminados por un escuadrón de intrépidos ucranianos con drones.

Todos estos fracasos tenían en su corazón el sello de aprobación equivocado inicial de Putin, dice Galeotti.

“Dio forma al plan para la invasión. No es la forma en que los generales lucharían en una guerra”, dijo el experto a The Sun Online. “En cambio, se basó en la idea de que esto iba a ser una toma fácil y rápida del país. Por ejemplo, muchos de los miembros de la fuerza de invasión eran miembros de la Guardia Nacional, que son básicamente una fuerza de seguridad. Entonces, se asumió que el principal problema serían algunas protestas, tal vez algunos disturbios en lugar de una guerra abierta. Eso supone que la mayoría de los ucranianos al menos mantendrían la cabeza baja y se quejarían, pero no tomarían las armas contra los rusos”.Putin

El correo electrónico de Wind of Change está fechado el 11 de marzo. Y ese día se informó que el jefe del Quinto Servicio fue arrestado bajo sospecha de haber alimentado a sabiendas mala información sobre la situación en Ucrania.

Según el respetado periodista de investigación ruso Andrei Soldatov, el jefe del FSB también fue acusado de robar los fondos asignados para la invasión. Los catastróficos errores de cálculo del FSB descritos por Wind of Change están respaldados por lo que se sabe públicamente sobre cuáles eran sus puntos de vista sobre Ucrania justo antes de la invasión.

Esta pobre inteligencia y el exceso de confianza de Putin son factores claves que el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos coloca en el centro de su reciente análisis del fracaso ruso. Por ejemplo, no había artillería masiva que tradicionalmente acompañaría un ataque terrestre y la infraestructura crítica de Ucrania no fue ampliamente atacada. Y la incompetencia o cobardía de los espías de Putin queda al descubierto en un informe de RUSI que releva que en realidad realizaron encuestas a la población ucraniana.

Según un informe de RUSI, las encuestas del FSB que encontraron que Zelensky tenía un índice de aprobación bajo entre los ucranianos. La encuesta fue realizada por la Novena Dirección del Quinto Servicio del FSB, que realiza análisis políticos.

Hubo desilusión con los partidos políticos y alrededor del 40 por ciento de los ucranianos encuestados dijeron que no defenderían a su país, comentaron los rusos.

Los espías de Rusia tomaron esta instantánea de las quejas comunes que existen en los países democráticos como una indicación de cómo reaccionarían los ucranianos ante una invasión.

“Si bien la encuesta del FSB puede haber sido precisa para medir las opiniones en el momento en que se realizó, les dijo poco a los rusos sobre cómo evolucionarían los sentimientos después de una invasión”, dice el informe. “Es notable que Putin, en su discurso televisado previo a la invasión, habló extensamente sobre las fallas del gobierno ucraniano en términos que reflejaban la imagen pintada por las encuestas del FSB”.