El estremecedor momento en que un tren choca contra una gandola en Nueva York (VIDEO)

Un video impactante muestra el momento en que un tren de carga se estrelló contra un camión con remolque el jueves por la mañana en Haverstraw.

Por CBS

Traducción libre de lapatilla.com

Ocurrió en Railroad Square, a lo largo de la Ruta 9W en New Main Street alrededor de las 9:30 a.m.

La policía dijo que el camión, que transportaba suministros a una planta cercana, de alguna manera se atascó en las vías.

El conductor pudo alejarse a una distancia segura antes del choque. La limpieza llevará varias horas, pero no hubo heridos.

Train barrels through 18-wheeler in Haverstraw, NY. pic.twitter.com/tTxM9bJNjw

VIDEO: Truck driver just barely escapes a barreling train in Haverstraw NY. Quick acting cop saved his life racing the train to this intersection. pic.twitter.com/z5kYqPvzEp

— Brian Thompson (@brian4NY) February 23, 2023