“Más buena, más dura, más level”: desafiantes y siempre sensuales, Shakira y Karol G en su video colaborativo

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

Tal y como lo prometieron, las artistas Shakira y Karol G lanzaron, en las primeras horas del viernes 24 de febrero, el video oficial de su canción en colaboración TQG que se espera que se convierta en todo un fenómeno de masas como ocurrió con el tema que la barranquillera realizó con el argentino Bizarrap.

Por infobae.com

Provocativas y siempre sensuales, las cantantes colombianas movieron sus caderas con una contundente letra en la que lanzaron ‘dardos’ tras sus desencuentros sentimentales recientes, de las que reiteraron que salieron resilientes: ”Tu te fuiste y yo me puse triple M: más buena, más dura, más level”.

Desde distintos escenarios, como una calle en Tokio (Japón) y las pantallas del vuelo de un avión, la espectaculares artistas le volvieron a decir al mundo que sus decepciones en el amor no la hieren, sino que las vuelven más éxitosas: “Volver contigo never. Tu eres la mala suerte porque ahora las bendiciones me llueven”.

Tras su éxito Shakira: BZRP Music Sessions, Vol. 53, este nuevo tema con su connacional reguetonera se perfila para ‘romperla’ ya que en las dos primeras horas de su estreno contaba con más de un millón y medio de reproducciones en Yotube, más si se tiene en cuenta que en América Latina estaba amaneciendo.

Con un reguetón suave y con un marcado baile lento, pero contundente, las colombianas le dijeron al mundo que aunque fueron dolorosas sus separaciones, todo se borró de sus memorias y ahora están mejor que nunca: “Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río”.

El mismo espíritu de las ‘mujeres no lloran, las mujeres facturan’ se reflejó con el estribillo: “Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte, llenando la cuenta los shows, el parking y el pasaporte”, donde se ve a una Shakira como diosa de invierno en medio de una escenario de hielo, con un vestido azul y destellando con su patentado batir de cintura, que contrastaba con una Karol G con prendas rojas que daba paso a un escenario de fuego.

“¿Bebé qué fue? ¿No pues que muy tragadito? ¿Qué haces buscando melao, si sabes que yo errores no repito”, afirmaban en el coro a dúo de la canción que también se perfila a ‘pegar duro’ en las discotecas este fin de semana.

De esta forma Karol G no para de aumentar la expectativa de sus fanáticos con relación al lanzamiento de su álbum Mañana será bonito, que saldrá oficialmente el viernes 24 de febrero, y con el que cierra un mes redondo en lo profesional: estuvo en el Super Bowl y allí tuvo la oportunidad de conocer en persona a Rihanna, y además se presentó con éxito en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile), donde dominó al ‘monstruo’ de la Quinta Vergara y se hizo acreedora de la Gaviota de Oro y la Gaviota de Plata por parte de la organización.

La cantante urbana reveló en la noche del jueves el listado de canciones que integran su cuarto trabajo discográfico. Fue así como desde sus historias de Instagram publicó el nombre de sus temas y los artistas con los que colabora, algunos de ellos que fueron estrenados en 2022 como fue el caso de Cairo, en la que trabajó con el productor Ovy On The Drums, amigo cercano con el que ya ha grabado varios temas. También están incluidas Provenza y Gatúbela en colaboración con el puertorriqueño, Maldy.

Ya para este año, a principios de febrero, estrenó el visualizer de la canción X si volvemos, grabada a dúo con Romeo Santos, quien se dedica principalmente a la bachata, pero de vez en cuando también explora el reguetón, como fue este caso con la reguetonera colombiana.