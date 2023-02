Punto Fijo cumple 53 años sumergida en falsas promesas del chavismo

Este 27 de febrero se cumplen 53 años de vida municipal de Punto Fijo, principal ciudad de la Península de Paraguaná, conocida por sus fuertes vientos que le dieron el crédito de “La Ciudad del Viento”.

Corresponsalía La Patilla

Pese a sus atractivos turísticos, una historia digna de contar y ser referencia nacional e internacional por sus bellezas naturales, además de constituirse como Zona Libre y Zona Económica Especial, sus atributos se hunden en falsas promesas del Gobierno regional chavista, que la tiene sumergida en la miseria, con un irregular servicio de agua potable, apagones diarios, derrames de aguas negras por calles y avenidas, sin alumbrado público y sin asfaltado.

La Zona Libre para la inversión turística de Paraguaná desapareció. Una muestra de eso es el cambio de rubros que han tenido la mayoría de los comercios de Punto Fijo al sector alimentos y productos para el hogar.

La avenida Bolívar, que era la más conocida por sus innumerables comercios de línea blanca y marrón, parece una zona abandonada desde la bajada del puerto internacional Guaranao, hasta la calle Giradot, donde se mantiene un comercio fluido, pero más ligado a la alimentación.

Si se recorre la entrada de Punto Fijo, donde estaba una gran variedad de comercios de la Zona Libre, solo se ven locales vacíos y hasta centro comerciales abandonados, quedando solouna pequeña parte de de cadenas nacionales que no tienen diferencia de precios con el resto del país como Multimax, Daka y En Casa.

En cuanto a la Zona Económica Especial, firmada el 20 de julio de 2022 por Nicolás Maduro, tiene como objeto el impulso del desarrollo integral sub-regional, apalancado en su vocación hacia el desarrollo en tecnología, informática, telecomunicaciones, así como las tecnologías alternativas para el ahorro energético. Las actividades en el desarrollo tecnológico se complementan a las relevantes actividades petroleras, turísticas y pesqueras.

El gobernador chavista de Falcón, Víctor Clark, dijo meses después que a invita a los inversionistas a la Península de Paraguaná, que es privilegiada y una referencia turística, pesquera, industrial, petrolera y gasífera, a la vez que cuenta con un pueblo trabajador.

Sin embargo, los paraguaneros difieren de esas afirmaciones y exigen que les ofrezcan servicios públicos de calidad.

Una ciudad sumergida en las necesidades

Por más de 20 años, Punto Fijo ha tenido problemas de agua potable. Aunque han pasado varios gobiernos chavistas, la promesa siempre es la misma, pero la realidad es que las familias padecen las carencias del agua, un servicio ineficiente que puede faltar hasta por periodos de cuatro meses.

“Ya los paraguaneros nos acostumbramos a vivir sin agua, No sabemos cuándo llega, porque el cronograma que publica la Hidrológica no se cumple y pasamos muchas necesidades. El que no tiene para comprar agua a las cisternas, debe salir a buscar en casas de amigos o en las tomas clandestinas. Muchos han improvisado carritos que empujan con su propio peso para hacer este trabajo. El mejor regalo que se le puede dar a la ciudad es tener un servicio de agua potable óptimo, que llegue a los hogares al menos dos veces a la semana y no cada cuatro meses”, dijo Aurimar Sánchez.

Carlos Ortiz, habitante de Punto Fijo, también detalla que la energía eléctrica falla y es una limitante constante, por lo cual los gobernantes deberían comenzar a trabajar para que la región goce de servicios de calidad y luego hablar de turismo y de Zona Económica Especial.

“Aquí se va la luz todos los días, no sabemos cuándo llega el agua y pocas veces hay internet. Además, vas a un hospital y no hay ni guantes, lo que hacen es pintar las fachadas para decir que está bonito, pero por dentro no hay nada. Si no tenemos servicios públicos buenos, cómo se puede pensar en turismo y en inversión internacional”, se preguntó.

“No tenemos nada que celebrar”

Los trabajadores públicos y jubilados de Punto Fijo salieron a las calles este 27 de febrero para decir que no tienen nada que celebrar. “Punto Fijo está en el piso y nos estamos muriendo de hambre”, dijo Andrés Suárez, docente de la ciudad.

Se concentraron en el semáforo de la avenida Rafael González para exigir una vez más salarios dignos y condiciones estables laborales. Luis Guzmán, en representación de los jubilados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), denunció que seguirán en las calles hasta que el Gobierno Nacional cumpla con lo establecido en la Constitución de Venezuela.

“No tenemos nada que celebrar en este día tan importante para nuestra ciudad. Su gente muere de hambre con salarios de hambre”, dijo.

Promesas de hace 3 años

Cuando Punto Fijo cumplió 50 años de vida municipal, se prometieron muchos proyectos, entre esos las mejoras a la emergencia del Hospital de Paraguaná Doctor Rafael Calles Sierra, el más importante de la ciudad. Se iniciaron los trabajos para poner en funcionamiento seis quirófanos, una unidad de quemados y otras áreas, pero a la fecha no han sido culminado.

También prometieron brindarle apoyo a la Orquesta Sinfónica de Paraguaná y al Conservatorio de Música, que están indicados en un edificio en la calle Bolívar, frente a la Catedral de Punto Fijo, pero hasta la fecha solo han recibido un ala de pintura para su fachada.

El personal de la institución continúa laborando en un edificio viejo, con problemas de filtraciones, daños en los pisos, muchos salones sin servicio eléctrico y con muy pocos instrumentos. No obstante, siguen prestando servicios a la población con lo poco que recogen de donaciones, y así se mantienen en el lugar.

Por último y no menos importante, prometieron la remodelación del Centro de Alta Tecnológica Generalísimo Francisco de Miranda, que fue inaugurado por el fallecido Presidente Hugo Chávez en el año 2017, a través de un convenio integral de cooperación con Cuba.

En marzo de 2022 fueron entregadas unas mejoras de pintura, pisos, sistema eléctrico y otras de infraestructura, pero el espacio de salud sigue sin activar el servicio gratuito de estudios de alta tecnología para los pacientes, ya que no funciona el aparato para las resonancias magnéticas ni tomografías. Solo se están haciendo exámenes de sangre.

La entrada de Punto Fijo fue remodelada el 27 de febrero de 2020, como parte de la celebración de los 50 años de Punto Fijo. En el lugar se instalaron los organismos de seguridad para su resguardo, y hasta se construyó un portal de bienvenida, con ornato y luces, además de un espacio para la permanencia de los uniformados y se entregó una ambulancia que estaría dispuesta las 24 horas a la atención de los puntofijenses. Tres años después, la entrada de la ciudad no tiene alumbrado público, la carretera está llena de huecos y se robaron las luces que estaban incrustadas en el portal.

Punto Fijo conmemora otro año más de fundada bajo la mirada indiferente e indolente de unos gobernantes que están más ocupados en ver cómo se aprovechan de los cargos que ostentan, que de resolver los problemas básicos de la ciudadanía.