Boda en Miami terminó de la peor manera: Los arrestaron por amenazar a los invitados con una pistola

El dueño de un salón de festejos ubicado en Davie, a las afueras de Miami (Florida), fue detenido por amenazar con un arma de fuego a los invitados de una boda, incidente recogido en un video que divulgan este domingo medios locales.

El dueño del negocio Cielo Farms está acusado por asalto agravado con un arma de fuego, mientras que otra persona que participó en los hechos y lo acompañaba se enfrenta a los cargos de agresión, resistencia al arresto y violación de libertad condicional, según la información policial.

Repost from @onlyindade

The agreement for the venue was until 11:30pm and around 10:50pm the owner of Cielo Nursery Farms pulls firearm at wedding for wanting the music to be shut off. Prior, one of the employees attacked and harassed the DJ for the music. Both the employee and… https://t.co/LUpRSYICF6 pic.twitter.com/UNgujUGL3H

— _???? (@_D_190) March 5, 2023