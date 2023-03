Países Bajos derrota a Cuba en la primera jornada este #8Mar

Click to share on Google News (Opens in new window)

El juego inaugural de Clásico Mundial de Béisbol comenzó con el encuentro entre la representación de Cuba contra Holanda en Taiwan, con un duelo de picheo que en el primer descuido los representantes de Países Bajos consiguen derrotar a Cuba en la primera Jornada de este 8 de Marzo.

César Saavedra // lapatilla.com

Países Bajos 4, Cuba 2

El Clásico Mundial de Béisbol 2023 comienza en positivo para Holanda, con una representación de Cuba con el mejor cuerpo de picheo pero los Países Bajos aprovecharon las oportunidades para conseguir su primer triunfo con marcador de 4 carreras por 2 en el primer juego que comenzó este miércoles 8 de marzo en el Taichung Intercontinental Baseball Stadium de Taiwan.

Los cubanos desaprovecharon una buena salida de su lanzador Yariel Rodríguez, quien ponchó a seis rivales en 4.0 episodios, recibió una carrera y le conectaron tres hit.

Los dirigidos por Henry “Ban Ban” Meulens se apoyaron en su pitcheo relevista y de una ofensiva que pudo aprovechar las pequeñas brechas que otorgó el equipo cubano.

Cuba anotó primero que fue la carrera inaugural del Clásico Mundial de Béisbol 2023, cuando pisó el plato en el segundo inning. Países Bajos empató las acciones en la parte baja de la tercera gracias a un indiscutible de Didí Gregorius, quien conectó con sencillo a Roger Bernardina.

El juego se mantuvo igualado a una carrera hasta que el equipo europeo fabricó trío de anotaciones en la sexta, amparados en un boleto y tres sencillos, uno de ellos remolcador de dos que sonó Chadwick Tromp.

Cuba hizo una más en la 7ma, pero hasta allí llegaron los antillanos.

Países Bajos ha derrotado 4 veces de manera consecutiva a Cuba, que los doblega desde 2006.

Eric Méndez se adjudicó la victroia, perdió Onelky García y salvó Wendell Floranus.

En la ofensiva de los llamados “tulipanes” sus mejores fueron: Roger Bernardina al irse de 3-2 con anotada, Didi Gregorius al sonar de 3-1 con anotada y Chadwick Tromp de 3-1 con dos indiscutibles.

The Dutch wins!

What a play by Xander to end the first 2023 WBC game ??? pic.twitter.com/nKLJOz5Icb

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 8, 2023