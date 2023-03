Crean una inteligencia artificial capaz de generar imágenes a partir de tus pensamientos

Click to share on Google News (Opens in new window)

Aquello que alguna vez parecía ser terreno de ficción, poco a poco comienza a tomar tintes de realidad. La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y ello se traduce en creaciones cada vez más sorprendentes. Hablemos acerca de lo que un grupo de expertos de la Universidad de Osaka hizo recientemente: una inteligencia artificial, Stable Diffusion, que es capaz de generar imágenes gracias tus ondas cerebrales.

Por: Muy interesante

El estudio de esta nueva tecnología se publicó en la revista científica Biorvix. En él se habla de cómo los científicos expusieron a los participantes en el estudio a una serie de imágenes. Después usaron resonancia magnética funcional, también denominadas fMRI, para reconstruir las imágenes que los sujetos de la investigación intentaban mostrar en su mente.

Los científicos entrenaron modelos con la capacidad de mapear las señales obtenidas de las resonancias en las regiones del cerebro dedicadas a los impulsos visuales. Después las convirtieron en componentes del modelo Stable Diffusion para obtener el resultado final.

En el mismo estudio se muestran las imágenes originales y las que resultaron con Stable Diffusion. Se puede ver que los resultados no son idénticos, pero sí muy similares. Esto es una muestra de la manera en que cada individuo interpreta la realidad, según sus propios códigos.

Awesome/Scary! AI can now read your mind!?

They reconstructed high-resolution and highly accurate images from brain activity by using the Stable Diffusion image generation #AI model.

This will change everything!

You can read more about it here: https://t.co/NlfZK2F4uG pic.twitter.com/z6oGxIFDV6

— Steve Nouri (@SteveNouri) March 4, 2023