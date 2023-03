¿Las Karsdashian fueron desinvitadas de la Met Gala 2023?

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Una de las familias más famosas y mediáticas de Estados Unidos son las Kardashian, Kris, Kim, Khloé, Kourtney, Kendall y Kylie son nombres que no pueden faltar a los más grandes eventos de dicho país, como la Met Gala.

Por Infobae

La Met Gala es un evento benéfico llevado a cabo en la Exposición de Moda Anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York y este año la familia de influencers podría no estar invitada aunque Kim Kardashian utilice otro vestido de Marilyn Monroe.

La presencia de las Kardashian a la Met Gala era prácticamente un hecho cada año, insulso en 2022 llegó la familia completa, algo que pocas veces se ha visto por los problemas entre ellas.

Desde el año 2021 comenzaban los rumores de que las Kardashian (específicamente Khloé) habían sido prohibidas en la gala, aunque fue la misma empresaria quien aclaro dicha polémica mediante su cuenta de Twitter.

“Me han invitado en el pasado. Simplemente, opté por no ir. No me gustan mucho las alfombras rojas. Creo que lo he dejado muy claro. La buena de Kimberly tiene habilidad con las palabras. Y también soy una especie de pusilánime con algunas cosas, y supongo que permití que ella me convenciera” fue lo que dijo Khloé durante The Kardashians.

¿Por qué desinvitaron a las Kardashian de la Met Gala?

La primera vez que el clan hizo su aparición en este evento fue en el año 2013 con Kim y su entonces esposo, Kanye West. Este año, la temática será un tributo al diseñador Karl Lagerfeld, fallecido en 2019 y llevará por nombre Karl Lagerfeld, A Line of Beauty.

Los rumores indican que debido a la exhibición y los bocetos que se dedicarán a Lagerfeld, se dice que la anfitriona del lujoso evento está siendo muy cautelosa con el acceso, por lo que se están recortando la lista de invitados y la familia queda fuera.

Aunque no son las únicas que se encuentran en riesgo de no invitadas, también se dice que personalidades como Emma Chamberlain, James Charles y Addison Rae tampoco podrán asistir este año.

Hasta el momento, ni los organizadores ni el clan se han pronunciado al respecto y tendremos que esperar hasta el 1 de mayo para conocer la lista de invitados.

